«دار البر» تدعم الطلبة المتعثرين في جامعة أم القيوين

المصدر: دبي - البيان

قدمت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين التابعة لجمعية دار البر دعماً مادياً لصالح الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم لدى جامعة أم القيوين في إطار سياسة الجمعية ونهجها الخيري الهادف إلى دعم العملية التعليمية في الدولة.

وقال علي العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة في «دار البر» إن اللجنة تواصل العمل الحثيث على دعم الطلبة في المدارس والجامعات لمساعدتهم على استكمال تعليمهم لتأهيلهم لدخول سوق العمل ودفع مسيرة التنمية والتطوير في الدولة.

وأكد أن لجنة الأسر المتعففة تسعى لتعزيز مبادئ ومفهوم المسؤولية المجتمعية الوطنية في إطار رؤية وسياسة جمعية دار البر.

من جانبه قال الدكتور جلال حاتم مدير عام جامعة أم القيوين إن العلاقة التكاملية بين الجامعة وجمعية دار البر تصب في خدمة القطاع التعليمي الأكاديمي ودعم طلبة الجامعة.

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