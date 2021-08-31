«ميوزك زون» تبدأ قبول دفعة جديدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت «ميوزك زون» - أول وأكبر مدرسة لتعليم الموسيقى في دولة الإمارات والمنطقة والتابعة لحكومة رأس الخيمة ـ عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الشغوفين بالموسيقى مع استقبالها لنحو 1000 من الزوار بعد مرور عام على تأسيسها في الإمارة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتصبح من أهم وجهات المواهب الموسيقية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتم إنشاء المدرسة، بناءً على توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، من أجل إحياء دور الموسيقى في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في الإمارة ودولة الإمارات، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر النهضة والتنمية المجتمعية.

ومنذ افتتاح أبوابها أمام الطلبة قبل عام، دربت «ميوزك زون» أكثر من 240 طالباً وطالبة للعزف على مختلف أنواع الآلات الموسيقية. وتعد المدرسة، جزءاً من البيئة المكونة للتنوع الثقافي في الإمارة، حيث توفر للطلبة المنتسبين – بداية من عمر 6 سنوات - مجموعة متنوعة من الدورات والدروس التي تؤهلهم لتعلم الموسيقى العربية الأصيلة ومختلف أنواع الموسيقى العالمية.

وبهذه المناسبة، أكد جون روبنسون، المدير العام لـ«ميوزك زون»، أن الموسيقى وسيلة مميزة لتعزيز الترابط المجتمعي، وعنصر مهم لبناء الإنسان، وأداة تسهم في صقل شخصية الأفراد وتشجعهم على المشاركة بإيجابية.

وقال روبنسون: «كانت رحلة المدرسة مميزة خلال عامها الأول، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق أحلام الطلبة الموسيقية من جميع الأعمار، من خلال تدريبهم على العزف على مختلف أنواع الآلات الموسيقية».

وأضاف: «تضم المدرسة مرافق عالمية المستوى لتعليم العزف على مختلف الآلات الموسيقية، والتدريب على الغناء، وتسجيل الأغاني والأصوات، ونمتلك 6 مدرسين من ذوي الخبرة والكفاءة الذين نعتز كونهم جزءاً من قصة نجاح المدرسة ومستقبلها المزدهر».

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