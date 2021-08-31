جامعة الفلاح تطبق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الأول

المصدر: دبي - البيان

كشف الدكتور عدي عريضة رئيس جامعة الفلاح أن الجامعة ستقوم بتطبيق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2021-2022، حيث سيقتصر التعليم الوجاهي على الطلبة الحاصلين على جرعتي لقاح «كوفيد-19»، مع ضرورة مرور 14 يوماً على الجرعة الثانية.

مع تطبيق برتوكول المرور الأخضر لدخول الحرم الجامعي.

وبين عريضة أن تطبيق هذا النظام يأتي وفق توجهات الدولة بالاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، للعودة إلى التعليم الوجاهي، وتماشياً مع خطط وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، ونحن على ثقة من نجاح العملية التعليمية في جميع الظروف عبر تقديم تعليم متميز وبجودة عالية. وبين أن قرار الجامعة بتطبيق هذا النظام خلال الفصل الدراسي الأول 2021 - 2022 يأتي مع الأخذ المطلق بشرطين أساسيين هما: الوقاية الصحية وجودة التعليم.

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