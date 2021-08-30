«المواد العلمية» أولوية «الخاصة» بدبي في بداية العام الدراسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

منحت مدارس دبي الخاصة، المواد العلمية الأولوية في بداية العام الدراسي الجديد، إذ فتحت المدارس المختبرات العلمية لطلابها بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف العام عن مقاعد الدراسة، وسجل مؤشر اليوم الثاني للدوام، نسبة حضور مرتفعة للطلبة في نظام التعلم الواقعي، ووضعت جدول مواعيد يحدد أيام انتظام الطلبة في الصفوف موزعة على مدار الأسبوع الأول.

وحرصت المدارس الأجنبية على توفير أجواء مريحة للطلبة، ولم تشهد الهيئات والتدريسية والإدارية والفنية أي نقص في معظم المدارس، وأكدت إدارات المدارس أن التزام الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية انعكس بثقة على المجتمع التربوي عموماً وتجلى صداها في تهيئة المجتمع المدرسي على نحو مثالي ومطلوب للانتقال إلى أجواء دراسية مواتية يطمح الجميع لأن يكون سلساً ومثالياً ومنضبطاً إلى أبعد حد.

وقال كريم مورسيا، المدير التنفيذي لمدرسة جيمس البرشاء الوطنية: بدأنا من اليوم الأول في التركيز على جودة التعليم وخاصة المواد العلمية، وحرصنا على توزيع الكتب بشكل تكاملي ومعقم وتوفير كافة سبل الدعم لطلابنا.

ولفت إلى أن 80% من طلبة مدرسته من المواطنين، مؤكداً الإقبال الكبير من الطلبة على التعليم الواقعي والحضور، وحرصت المدرسة على وضع خطة لرفع التحصيل الأكاديمي للطلبة والوقوف على تحليل نتائجهم للخروج بمحددات يمكن العمل عليها.

واستقبلت المدارس الخاصة في دبي نحو 289.991 طالباً وطالبة الأحد الماضي، منهم 33.656 طالباً مواطناً، يدرسون في 210 مدارس، تطبق 17 منهاجاً تعليمياً في الإمارة، وفق إحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

ومن جانبها قالت غدير أبو شمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الوطنية ونائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم، بأنه تم تزويد الطلبة بكافة المعلومات والخطط للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت أنه تم استحداث مواد جديدة في المرحلة الثانوية مثل الفيزياء الميكانيكية، ومبادئ علم الحاسوب، وعلم الفضاء لتمكن الطلبة من الالتحاق في التخصصات العلمية في الجامعات بدون الحاجة للسنة التمهيدية كما هو توجه القيادة، وتم استحداث خطة للتركيز على المواد الـ STEAM في المرحلة المتوسطة والابتدائية لتسليح الطلبة بالمهارات العلمية الأساسية في مراحل مبكرة، وتم إعلام الطلبة بالأنشطة العلمية التي ستقوم بها هذا العام مثل معرض العلوم ومشاريع المشتركة بين مواد العلوم، الحاسوب، والرياضيات.

ومن جهته أكد ديفيد كوك، مدير مدرسة ريبتون الخاصة، على أهمية التفاعل من اليوم الأول على شرح الدروس ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، والتخطيط للاستفادة من أيام التمدرس، مشيراً إلى أن 4500 طالب وطالبة يدرسون في 4 مدارس من مدارس المجموعة اختار عدد قليل جداً منهم التعلم عن بعد خلال هذا الشهر، وتقدم التعليم الحضوري 100% في مدرسته.

وأوضح أن إدارة المدرسة سوف تقف على معدلات الطلبة، وستعد خططاً علاجية لرفع مستوى الطلبة، لافتاً إلى أن المدرسة تحرص دائماً على التواصل بشكل دائم مع أولياء الأمور وخلق بيئة تشاركية عناصرها البيت والطالب والمدرسة من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية في العملية التعليمية.

وأضاف: سنعمل جاهدين في هذا الفصل على تزويد طلابنا بأرقى مستويات التعليم والتجارب عالية الجودة، وسنحرص على توفير العديد من الفرص التي تضمن توسيع رؤاهم وتعزيز تطلعاتهم ومستوى إدراكهم.

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