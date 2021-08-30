جامعات تباشر الدراسة وأخرى تبدأ الأسبوع المقبل للفصل الأول 2021 – 2022

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

استقبلت صباح أمس جامعتا الشارقة والجامعة القاسمية الطلبة في أول يوم دراسي للعام الأكاديمي 2021 – 2022، وذلك بعد تهيئتهما القاعات الدراسية وتطبيقهما لكافة الاشتراطات الصحية التي نادت بها الجهات المختصة، والتي أبرزها التعقيم والتباعد الجسدي والاجتماعي للمحافظة على صحة الطلبة والكادر التدريسي، حيث تتبع الجامعتان نظام التعليم الهجين المرن والتعليم عن بعد، فيما تبدأ بعض الجامعات الدراسة الأسبوع المقبل بعد أن هيأت القاعات الدراسية والمختبرات العلمية، فيما تباشر جامعات أخرى، منها جامعة الخليج الطبية وكلية المدينة الجامعية في عجمان متبعة ذات النظام في عملية التعلم.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أنه تم صباح امس الأول البدء في الدراسة للعام الأكاديمي 2021 – 2022، حيث باشر 16 ألفا و500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات والمراحل والدرجات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه الدراسة في 112 برنامجاً، 50 % منها دراسات عليا معتمدة أكاديمياً من التعليم العالي، لافتاً إلى أن اللجنة الأكاديمية في الجامعة أعدت مذكرة شاملة لخطة العودة التدريجية للطلبة للحرم الجامعي ليكون التعليم والتعلم في فصل الخريف وفقاً لنظام التعليم الهجين والمرن، وسوف تدرس ( عن بعد ) مساقات التعليم العام وبعض المساقات المختارة ذات الطبيعة العامة، وسيتم تدريس أغلب المساقات بالنظام الهجين مع انعقاد معظم الجلسات الدراسية داخل الجامعة، أما مساقات كليات الطب، وطب الأسنان والفنون الجميلة والتصميم والمختبرات العملية والتدريب الإكلينيكي والاستديو هات فسوف تُدرس داخل الحرم الجامعي، فيما ستعقد امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي.

200 طالب

من جانبه أكد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بالشارقة أن طلبة الجامعة باشروا الدراسة صباح امس الأول في كليات الجامعة المختلفة، حيث تم تجهيز القاعات الدراسية ومختبرات الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والاحترازية الحالية واستكمال منظومة القواعد الصحية العامة في الجامعة للحفاظ على صحة الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية، فتم اعتماد نظامي التعلم المباشر و( عن بعد ) أي التعلم الهجين المرن خلال الفصل الدراسي الجديد، وذلك بعد أن حرصت الجامعة على تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، مبيناً أن الجامعة استقبلت 200 طالب وطالبة من الطلبة الجدد خلال العام الجاري، كما تم تجهيز قاعات التعليم ومختبرات الحاسب الآلي والاستوديوهات وفقاً لنظام التعليم الهجين المرن للعام الأكاديمي 2021 - 2022 ضمن التزام الجامعة بوثيقة البروتوكولات والإجراءات الخاصة بنواحي تشغيل المنشآت التعليمية في أثناء الجائحة والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

تدرج

من جهته أكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان أن الدراسة للعام الجديد 2021 – 2022 سوف تبدأ تدريجياً بتواريخ محددة، فتبدأ عملية التدريس في الكليات الطبية الأسبوع المقبل، كما أن الطلبة الجدد سوف يبدأون دراستهم في التاسع عشر من الشهر المقبل، كما أن طبيعة الكليات الطبية والصحية وعددها 6 كليات، وهي كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية والتمريض وكلية الإدارة والاقتصاد في الصحة والتي يدرس بها 2300 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة ملتزمة بالبروتوكولات التي نادت بها الجهات ذات الاختصاص والتي تهدف إلى إيجاد بيئة دراسية وصحية آمنة لحماية أبنائنا الطلبة وأعضاء التدريس وكافة العاملين بالجامعة.

متابعة

وقال إنه منذ أكثر من شهرين تم التواصل مع كافة الطلبة بضرورة أخذ التطعيمات ضد ( كوفيد 19 )، كما أن هناك متابعة يومية معهم من خلال لجنة مشكلة، كما أن 90 % من الطلبة العائدين تلقوا الجرعتين من التطعيمات، كما أن الطلبة الجدد لا يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي إلا بعد أخذ كافة التطعيمات وفحص ( كوفيد 19 )، كما أنه تم تهيئة السكن الجامعي لاستقبال الطلبة، لافتاً إلى أن طبيعة الدراسة في الكليات الطبية سوف تكون مباشرة – خصوصاً – في ظل التدريب العملي داخل المعامل الذي يحتاجه الطالب الجامعي، مع أخذ كافة التدابير الوقائية للحيلولة دون انتقال عدوى كورونا، عدا بعض المساقات النظرية سوف تكون عن بعد، كما أن كافة الامتحانات سوف تكون داخل القاعات الدراسية، مبيناً أن الجامعة حصلت على الاعتماد الدولي خلال الشهر الماضي من هيئة الاعتماد والجودة البريطانية، ما يعد إنجازاً هاماً في تاريخ الجامعة.

استعدادات

من جهته أكد الدكتور محمد عميرة مدير كلية المدينة الجامعية في عجمان أن إدارة الكلية سوف تستقبل أكثر من 2000 طالب وطالبة داخل الحرم الجامعي في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وذلك بعد أن أكملت كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة للفصل القادم والذي ستكون الدراسة ( عن بعد ) في كليات الإدارة وماجستير القانون وماجستير الإدارة العامة، أما الكليات الاخرى الصيدلة وطب الأسنان سوف يكون التعليم فيها هجيناً، أي المساقات التي تحتاج مختبرات سوف تكون داخل القاعات الدراسية وكذلك بعضها عن بعد، أما في كلية الإعلام وبرامج العلاقات العامة والإعلان، فالمساقات التي تحتاج الاستديوهات سوف تكون هجيناً، لكن ما تبقى من مساقات سوف تكون عن بعد، مبيناً أن البرامج المعتمدة 16 برنامجاً، وهناك برامج جار اعتمادها، منها برنامج الذكاء الاصطناعي والإدارة العامة باللغة العربية وبرنامج علم الاجتماع وعلم النفس.

ويقول الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين:إن الجامعة سوف تستقبل الطلبة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر القادم، حيث سيتم استقبال 545 طالباً وطالبة موزعين على مختلف الكليات، منها برنامج الاتصال الجماهيري والقانون والمحاسبة والعلوم المالية والمصرفية وخلافها، كما أنه سيتم اعتماد التدريس بأشكاله الثلاثة، وهي التعلم المباشر والهجين والتعلم عن بعد، لافتاً إلى أن كافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين تلقوا التطعيمات بنسبة 100 %، كما أن الجامعة ملتزمة بالبروتوكول الخاص بالتعليم العالي.

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