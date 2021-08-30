مدارس الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية تستقبل 1836 طالبًا وطالبة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

استقبلت مدارس الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، 1836 طالباً وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، مع بداية العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين ضمن منظومة التعليم الهجين، والتأكد من حضور الطلاب بالتناوب سواء بالفصول الدراسية أو التعلم عن بُعد على مدار الأسبوع.

وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن مدارس المؤسسة استقبلت طلابها بوتيرة عالية، مع تطبيق معايير الأمان الصحي والتعليمي، من خلال توفير منظومة تعليمية متطورة ضمن خطتها التشغيلية، والتي تعتمد على تطبيق نموذج التعليم الهجين (الدمج بين التعليم في المدرسة والتعليم عن بُعد)، بما يضمن التوازن الحقيقي بين مصلحة الطلبة وعدم تغيبهم عن المقاعد الدراسية طويلاً من جهة، وبين الحفاظ على الإجراءات الوقائية ومسافة التباعد الآمنة من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن الدوام المدرسي انتظم منذ اليوم الأول في المدارس بفروعها الأربعة، بعد الانتهاء من مختلف الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلاً عن تهيئة البيئة المدرسية بصورة محفزة، لتتلاءم مع جميع الأنماط التعليمية المتاحة، واستكمال التجهيزات والاستعدادات، لاستقبال الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة في ظلّ التقيد بأقصى درجات الجاهزية، لتطبيق الإجراءات الصحية وفق الضوابط المعنية بتشغيل المنشآت التعليمية، والاشتراطات الاحترازية الصادرة عن مؤسسة الإمارات للتعليم، والمُوصى بها من قبل الجهات الصحية.

وأضافت: شملت خطة المؤسسة تنفيذ حملات تعقيم الأبنية المدرسية الأربعة ومرافقها المتنوعة؛ كالفصول الدراسية، ومكاتب الإدارة، وغرف المعلمين، والمختبرات العلمية، ومراكز مصادر التعلم، ووضع الملصقات الاحترازية والوقائية في الممرات والصفوف والساحات، واتباع إرشادات الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية، ولاسيّما توفير المعقمات في مختلف أجنحة المدرسة، وتطبيق أقصى درجات الإجراءات الصحية من أجل عودة آمنة وصحية لأبنائنا الطلبة، إضافة إلى المراقبة الدقيقة في حال الاشتباه في ظهور أي حالة من حالات تفشي أو ظهور أعراض فيروس كورونا بين الطلبة أو أي من العاملين بالمدرسة.

وأوضحت حارب، أعدّت إدارات مدارس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية كشوفات بأعداد الطلبة لاستلام الكتب المدرسية، وتسليمها فور وصولها، فضلًا عن توفير أجهزة الحاسوب وتوزيعها على الطلبة لاستدامة التعليم، واستكمال جاهزية بيئة التعلم والتقييم الذكي الذي يُعد مرتكزًا أساسيًّا في نموذج المدرسة الإماراتيّة، كما أعدّت إدارات المدارس الخطط والبرامج الكفيلة لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه الكوادر الإداريّة والتدريسية، ومعرفة مستجدات العملية التعليمية.

وأضافت: مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية هي مؤسسة تُعنى بتقديم خدماتها المجانية للأسر ذوي الدخل المحدود ورعايتهم في التعليم، وكفالة الطلبة الأيتام، وتقديم برامج تعليمية نوعية لأبناء الأسر المتعففة من مختلف الجنسيات المقيمة بإمارة رأس الخيمة، وعلى ذلك فقد تحولت مدارس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية إلى ساحات لصناعة الأمل والمستقبل لآلاف من الطلبة الذين تلقوا التعليم فيها، ونجحوا في إحراز المراكز المتقدمة على مستوى الدولة.

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