سماء جامعة الإمارات تضيء احتفاءً بعودة طلابها

المصدر: العين-البيان

احتفت جامعة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عودة طلابها للعام الجامعي الأكاديمي الجديد 2021-2022، تمّ خلاله إطلاق الألعاب النارية في سماء الحرم الجامعي، تحت شعار «التطوع والعطاء» بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي، عبر برنامج «مرحبا الساع» لاستقبال الطلبة المستجدين، وذلك لطلبة النظامين الافتراضي والهجين.

والذي شمل ما يقارب 14500 طالب وطالبة منهم 4132 طالباً جديداً، إضافة لطلبة برامج الدراسات العليا.

وأشارت عميد الحياة الطلابية الدكتورة نعيمة الدرمكي إلى أن إدارة الجامعة حرصت على استقبال طلابها هذا العام رغم التحديات والظروف التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، وذلك عبر وضع خطط وبرامج توفر كافة المتطلبات التعليمية، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لسلامة الطلبة وصحتهم.

وأكدت أن برنامج استقبال الطلبة المستجدين يحمل شعار «التطوع والعطاء»، وذلك إيماناً من إدارة جامعة الإمارات بتعزيز روح العمل التطوعي لدى الطلبة وقيم العطاء خاصة في الأزمات لإكسابهم المهارات القيادية والحياتية والمساهمة في المشاركة المجتمعية، حيث شارك قرابة 150 طالباً وطالبة من المتطوعين لاستقبال الطلبة الجدد والبالغ عددهم قرابة 3500 طالب وطالبة، عبر برنامج«مرحبا الساع»، مع تنظيم جولة افتراضية لمرافق الحرم الجامعي.

كما تمّ إعداد البرامج الأكاديمية التي تسهم في دعم الطالب المستجد ومسيرته التعليمية من خلال روابط الكترونية للانضمام إليها والتعريف بخدمات الجامعة المختلفة والرد على استفساراتهم وإعداد الخطة الدراسية وطرق التسجيل.

وكذلك تنظيم برنامج امتحانات القبول في المواد المحددة لكل تخصص، بحيث يتمكن كل طالب من معرفة المواقيت ومتطلبات الامتحانات التي وضعتها إدارة الجامعة وفق أرقى وأحدث المعايير الأكاديمية العالمية لاستمرار العملية التعليمية، كما وقامت هيئة المساهمات المجتمعية بتقديم المساندة وتنظيم برامج توعوية خاصة للطلبة لتعزيز الروح الإيجابية وخدمة المجتمع.

وأضافت عميدة الحياة الجامعية، لقد حرصت إدارة الجامعة على إضفاء روح البهجة والفرح على نفوس الطلبة، حيث تمّ إطلاق الألعاب النارية فوق سماء الحرم الجامعي احتفالاً بالطلبة وبدء العام الدراسي الجديد بروح إيجابية، وتأكيداً على أهمية إشراك الطلبة والاستثمار في الطالب الجامعي كونه المحرك الرئيسي لكافة الخطط الاستراتيجية والاستشرافية للمستقبل والتي من شأنها قيادة الجامعة في دروب الإنجازات بشتى المجالات.

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