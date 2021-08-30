جائزة حمدان للعلوم الطبية تنظم سلسلة ندوات علمية

المصدر: دبي - البيان

تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، سلسلة من الندوات العلمية عن بعد، والتي ستناقش عدداً من الموضوعات المهمة، حيث سيتبادل مجموعة من الفائزين السابقين بالجائزة من ذوي الخبرة في العديد من المجالات تجاربهم المتنوعة مع المشاركين.

تعقد الندوة الأولى يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 وتتناول موضوع «الاكتشافات الدوائية» مناهج لاكتشاف العلاجات المبتكرة: العلاج الموجه، ويقدمها الأستاذ الدكتور ماجد أبو غربية، أستاذ الكيمياء الطبية بمركز لورا إتش.كارنيل والمدير المؤسس لمركز مولدر لأبحاث الاكتشافات الدوائية في كلية الصيدلة، جامعة تمبل، فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والفائز بجائزة حمدان الكبرى 2013-2014.

وقال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة: إن الجائزة تعمل منذ إنشائها مع الأوساط الأكاديمية والصحية لخدمة قطاع الرعاية الصحية كمنظمة غير حكومية، لديها القدرة على دعم قطاع الرعاية الصحية ومواصلة الجهود لتحسين قدرتها على التواصل مع المتخصصين في جميع أنحاء العالم، وأضاف: تعتبر سلسلة الندوات عبر الإنترنت للفائزين السابقين بداية جيدة لتحقيق أهداف الجائزة ورؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

جدير بالذكر أن الدعوة لحضور هذه الندوات ستكون عامة ومجانية لجميع المؤسسات والأفراد.. كما أن هذه السلسلة من الندوات ستتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي يقدمها نخبة من المحاضرين المتخصصين من جميع أنحاء العالم لتظل الجائزة منصة لتلاقي الخبرات وتبادل المعارف.

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