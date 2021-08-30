الدفاع المدني يطلق حملة «طلابنا مستقبلنا»

المصدر: (أبوظبي-البيان)

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حملتها للتوعية بعنوان «طلابنا مستقبلنا» التي تتضمن مبادرتي «طلابنا أمانة»، و«السلامة في الحافلات المدرسية»، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة والوقاية في المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من الحوادث.

وتقدّم اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بخالص التهاني والتبريكات لأبنائنا الطلبة ولجميع أعضاء الهيئات التدريسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم النجاح في مسيرتهم العلمية، وأن يكون عاماً دراسياً مليئاً بالخير والسلام.

وقال: إن حملة «طلابنا مستقبلنا» يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية لتعزيز المسؤولية والالتزام باشتراطات السلامة.

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