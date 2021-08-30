35991 شهادة مطابقة لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية

المصدر: (أبوظبي- وام)

منح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ما يزيد على 16959 شهادة مطابقة لسائقي الحافلات المدرسية و19032 شهادة مطابقة لمشرفي الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي.

وذلك منذ إطلاق برنامج مطابقة سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية العاملين بقطاع النقل في العام 2015. وبلغ عدد السائقين الحاصلين على شهادة مطابقة سارية المفعول حتى اليوم 9055 شهادة، وعدد المشرفين الحاصلين على شهادة المطابقة سارية المفعول 11123شهادة.

ويأتي البرنامج في إطار حرص المجلس على تقديم خدمات تسهم في دعم القطاعات الحيوية بالإمارة، بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين نوعية خدمات النقل المدرسي المقدمة في أبوظبي .

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