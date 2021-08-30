«استعداد» يستقطب 1087 طالباً وطالبة

المصدر: (أبوظبي - البيان )

استقطب برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد» الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم خلال شهر يوليو الماضي 1087 طالباً وطالبة.

حيث ارتفعت نسبة المشاركة بواقع 60% قياساً بالعام الماضي 2020، فيما شهد البرنامج هذا العام فتح المجال أمام الطلبة من المملكة العربية السعودية، للمشاركة حيث استقطب نحو 60 طالباً وطالبة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المنبثق عن برنامج التبادل الإماراتي السعودي. وحرصت الوزارة على تنفيذ برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد»، وبشكل مستمر طوال فترة الإجازة المدرسية للعام الدراسي 2021 وبشكل افتراضي، وتحديداً خلال شهري يونيو وأغسطس، بحيث تكون مدة البرنامج الواحد نحو 3 أسابيع، وذلك لتجاوز المعوقات الاستثنائية بفعل جائحة كورونا.

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