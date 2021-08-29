4 فرق في كل مدرسة لتطبيق العودة الآمنة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المدارس الحكومية بتشكيل أربع فرق مدرسية في كل مدرسة لضمان جودة تطبيق بروتوكول وإجراءات العودة ويضم مدير المدرسة والمساعد الإداري، ورؤساء الفرق الأخرى، والممرض، وفريق البيئة والصحة والسلامة، كما يضم رئيس وحدة الخدمات المدرسية ومنسق الشؤون الإدارية والممرض واختصاصي صحة وسلامة والحارس، والفريق الأكاديمي ويضم مساعد المدير، ومعلم أول أو منسق المواد، وفريق جودة الحياة ويضم مساعد المدير والمرشد الأكاديمي وضابط السلامة.

دليل

وجاء ذلك في دليل «تصميم اليوم الدراسي» الصادر عن المؤسسة، ويتولى الفريق الأول «استمرارية التعليم» تشكيل اللجان المدرسية والتواصل مع أولياء الأمور ورفع التقارير اليومية ووضع خطة العمليات المدرسية الآمنة والخطة التشغيلية والإشراف عليها، وتحديد وتصنيف الاحتياجات.

فيما يعمل الفريق الثاني «الصحة والسلامة» على المشاركة في تطوير خطة العمليات المدرسية الآمنة ومتابعة تنفيذها، والإشراف على حركة الطلبة اليومية، ومتابعة سلامة المبنى المدرسي والتنظيف والتعقيم.

أما الفريق الثالث «الأكاديمي» تكمن مهامه في تطوير الخطة التشغيلية ومتابعة تنفيذ بنود المحور الأكاديمي، وإعداد الجدول المدرسي الأسبوعي، ومتابعة أداء المعلمين وتمكينهم. ويعمل الفريق الرابع «جودة الحياة» على إعداد ومتابعة تنفيذ خطة الأنشطة الإثرائية والنوادي العلمية والرحلات المدرسية.

بروتوكول

وحددت 4 محاور للعمل المدرسي لجميع الحلقات يتم تطبيقها اعتباراً من اليوم، ويتعلق المحور الأول بالإدارة والتنظيم ويشرف على تطبيقه قطاع العمليات المدرسية.

وفي محور الصحة والسلامة بإشراف الإدارة المختصة، تراعي الإدارات المدرسية الإجراءات الاحترازية أثناء تواجد الطلبة في المدرسة في جميع المناشط المدرسية، وتطبيق إجراءات جاهزية المبنى المدرسي ضمن بروتوكول الصحة والسلامة.

تطوير

يتوجب، في محور التعليم والتعلّم تحت إدارة تطوير التعليم، على الإدارات المدرسية تنظيم مهام وأنشطة التخطيط الصفي بين معلمي المواد. وفي محور التوعية والتمكين الذي تشرف عليه إدارة التدريب، سيتم تحضير جميع الفرق المدرسية للقيام بالأدوار والمسؤوليات المستجدة لتطبيق التعليم الواقعي والهجين بما يتناسب مع المعايير والتوقعات.

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