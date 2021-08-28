45 دقيقة التوقف عن الأكل والشرب قبل فحص اللعاب للطبة صغار السن

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه يجب على الأطفال من الطلبة الراغبين في فحص اللعاب التوقف عن الأكل والشرب مدة 45 دقيقة، للتمكن من إجراء فحص كوفيد 19، ويشمل الطلبة دون 12 عاماً وأصحاب الهمم، كما عرفت الدائرة بمراكز فحص «كوفيد 19» التي يتوافر فيها الفحص اللعابي بالمجان، وهي G42، بمدينة مصدر ومستشفى المرفق ومركز صحة.

وتستقبل مدارس أبوظبي الخاصة طلابها اليوم حضورياً، وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد قامت بحملات رقابية على المدارس للتأكد من تنفيذ اللوائح والمعايير المنصوص عليها من جانب الدوائر الصحية، للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وأجرت فرق التفتيش والامتثال في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أكثر من 200 زيارة تفتيشية للتأكد من جهوزية المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية لاستقبال الطلبة في بيئةٍ صحيةٍ وآمنة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وعلى مدى الفترة الممتدة بين 15 و26 أغسطس، أجرت فرق الدائرة 221 زيارة للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأصدرت شهادات عدم الممانعة لإعادة فتح هذه المدارس، وفي إطار التحضيرات المتواصلة قبل بداية العام الدراسي الجديد، أظهرت المدارس مستويات امتثالٍ عالية بقوائم التفتيش والتي تقيّم التزام المدارس سياسات إعادة فتح المدارس التي أصدرتها الدائرة في وقتٍ سابق.

وحصلت المدارس التي سجلت حالات عدم امتثال على مدة ثلاثة أيام لتصحيح هذه الحالات، إذ حصلت المدارس غير الممتثلة على ثلاث فرص لتصحيح حالات عدم الامتثال، وقام الفريق بزيارتها بعد كل فرصةٍ للتأكد من امتثالها قبل إصدار شهادة عدم الممانعة لإعادة فتحها، وفي حال عدم تمكّن المدرسة من الامتثال للوائح بعد ثلاث زيارات تفتيشية، نصّت اللوائح على عدم السماح لهذه المدرسة بإعادة فتح أبوابها لاستقبال الطلبة، وسيجب على المدرسة في هذه الحالة إعادة الرسوم الدراسية لأولياء الأمور الذين يودون نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

تحديثات

وشهدت الأيام القليلة الماضية إقبالاً كبيراً من الطلبة على إجراء فحص كوفيد 19، إذ إنه لا يسمح بدخول الطلبة إلى الحرم المدرسي من دون «مسحة PCR» صالحة مدة لا تزيد على 96 ساعة، ووفق التحديثات الأخيرة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فإن الفحص الدوري للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً سيكون كل 30 يوماً، ويسمح لأولياء الأمور بالدخول إلى المنشآت التعليمية على أن يتم تطبيق المرور الأخضر عليهم، ويجب على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في تطبيق الحصن لإثبات حالة التطعيم ونتائج الفحوص.

وبالنسبة للطلبة من فئة 12 إلى 18 عاماً غير المطعمين وأصحاب الاستثناءات الطبية المعتمدة من الجهات الصحية فيجب عليهم إجراء الفحوص المخبرية PCR أسبوعياً، مع إتاحة خيار التعليم عن بعد، ولجميع الفئات العمرية سواء مطعمين أو غير مطعمين، علماً أنه بعد انقضاء مهلة 30 يوماً سيجب على جميع الطلبة من عمر 12 عاماً وما فوق من الحاصلين على جرعتي لقاح مع مرور 14 يوماً من الجرعة الثانية إجراء فحص مخبري شهرياً.

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