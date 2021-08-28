جامعة الإمارات تستعد بإجراءات احترازية لاستقبال الطلبة الجدد
حرصت إدارة جامعة الإمارات على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال الطلبة الجدد وفق الضوابط المطبقة لمواجهة ظروف جائحة «كوفيد 19»، وبما يضمن سلامة وصحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية وفق المعايير الأكاديمية التي تضمن توفير البيئة الجامعية الآمنة لهم.
وأنهت الجامعة الاستعدادات الخاصة لاستقبال طلبتها المستجدين والبالغ عددهم (3500) طالب وطالبة للعام الجامعي الأكاديمي الجديد 2021/ 2022م وفق إجراءات آمنة في كافة التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، مع مراعاة كافة الجوانب والمتطلبات، وذلك من خلال إعداد برنامج إرشادي خاص «هجين» استمرت فعالياته على مدة خمسة أيام خلال شهر أغسطس الحالي.
وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، حيث يتطلب ذلك توفير كافة المتطلبات مع بداية مرحلة جديدة لمواصلة التحصيل العلمي التي تختلف تماماً عن المرحلة السابقة للطالب ما قبل دخوله للجامعة.
كما أنه نظراً للظروف الراهنة والمتعلقة بجائحة «كورونا»، قامت الجامعة بتوفير كافة متطلبات الأمن والسلامة في كافة المرافق الجامعية ليتم استقبال الطلبة الحاصلين على قبول مشروط خلال برنامج إرشادي خاص «هجين» استمرت فعالياته على مدة خمسة أيام خلال شهر أغسطس الحالي.