جامعة الإمارات تستعد بإجراءات احترازية لاستقبال الطلبة ‏الجدد

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

حرصت إدارة جامعة الإمارات على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال الطلبة ‏الجدد وفق الضوابط المطبقة لمواجهة ظروف جائحة «كوفيد 19»، وبما ‏يضمن سلامة وصحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية وفق المعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير البيئة الجامعية الآمنة لهم.‏

وأنهت الجامعة الاستعدادات الخاصة لاستقبال ‏طلبتها المستجدين والبالغ عددهم (‏‎3500‎‏) طالب وطالبة للعام الجامعي ‏الأكاديمي الجديد 2021/ 2022م وفق إجراءات آمنة في ‏كافة التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، مع مراعاة كافة ‏الجوانب والمتطلبات، وذلك من خلال ‏إعداد برنامج إرشادي خاص «هجين» استمرت فعالياته على مدة خمسة أيام ‏خلال شهر أغسطس الحالي.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري النائب المشارك لشؤون ‏الطلبة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، حيث يتطلب ذلك توفير ‏كافة المتطلبات مع بداية مرحلة جديدة لمواصلة التحصيل العلمي التي ‏تختلف تماماً عن المرحلة السابقة للطالب ما قبل دخوله للجامعة.

كما أنه نظراً للظروف الراهنة والمتعلقة بجائحة «كورونا»، قامت الجامعة بتوفير كافة متطلبات الأمن والسلامة في كافة المرافق ‏الجامعية ليتم استقبال الطلبة الحاصلين على قبول مشروط خلال برنامج إرشادي خاص «هجين» استمرت فعالياته على مدة خمسة أيام ‏خلال شهر أغسطس الحالي.

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