الدراسة حضورية في كلية فاطمة للعلوم الصحية بنسبة 80%

المصدر: دبي - البيان

أعلن الدكتور أحمد عبدالمنان العور المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن الدراسة حضورية بنسبة 80% في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية ؛ وسط إجراءات احترازية كاملة خلال مرحلة «كوفيد 19»، بما يضمن السلامة الصحية التامة للجميع، فيما تكون الدراسة عبر تقنيات الاتصال المرئي بنسبة 20% لأصحاب الأعذار الطبية مثل المرضى والمصابين بـ«كورونا» والمعزولين طبياً وغيرها من الحالات التي تثبت بشهادة طبية، مشيراً إلى اعتماد نظام التعليم الهجين، حيث يتم تبادل حضور المجموعات الطلابية بشكل أسبوعي، لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، والتوافق مع كل الاحترازات الوقائية.

مختبرات

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمنان العور أن نظام الدراسة في منظومة «أبوظبي التقني» يقوم على المختبرات وورش التدريب العملي، نظراً لأن غالبية المواد تطبيقية وعملية، وتتطلب المواجهة المباشرة بين المعلم والطالب، بما يضمن تحقيق كامل الأهداف المرجوة من العملية التعليمية برمتها، مشيراً إلى أن استراتيجية «أبوظبي التقني» و«التكنولوجيا التطبيقية» موحدة، وتتضمن برامج متخصصة تستهدف رفع كفاءة وفعالية عناصر العملية التعليمية والإدارية، إضافة إلى صياغة وتنفيذ شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية، والمؤسسات الصناعية الرائدة والمتخصصة في كل القطاعات الصناعية والتكنولوجية، من أجل ربط الطلبة بالواقع العملي للتخصصات، التي يدرسونها ويتدربون عليها في أحدث المختبرات.

واختتم المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية تصريحه قائلاً: إن «أبوظبي التقني» والمؤسسات الجامعية والثانوية التابعة له، يعملون وفق استراتيجية متقدمة، ليكون الأداء التعليمي خلال العام الدراسي الجديد؛ متوافقاً تماماً مع معايير تنمية القدرات المتخصصة للمعلمين والإداريين والطلبة، وغيرها من المعايير اللازمة لتطوير العملية التعليمية والإدارية في قطاع التعليم التقني والمهني، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات والممارسات والبرامج، من خلال نشر مفاهيم التميز لدى كل عناصر العملية التعليمية.

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