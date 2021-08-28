إقبال لافت للطلبة وإجراءات مرنة بمراكز التطعيم ضد «كوفيد 19» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت مراكز تقديم اللقاح ضد فيروس «كوفيد 19»، إقبالاً لافتاً من طلبة وطالبات مدارس رأس الخيمة وذويهم، للحصول على التطعيم استعداداً لانتظامهم في العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات تتم بمرونة وسرعة كبيرة، وتستقبل مراكز اللقاح برأس الخيمة الطلبة من سن 3 سنوات إلى 16 عاماً، ضمن إجراءات احترازية ووقائية، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

واشترطت وزارة التربية والتعليم حصول الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية على اللقاح ضد فيروس «كوفيد 19»، لدخول المنشآت التعليمية التابعة لها مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، بما فيها الحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة والتعليم العالي ومراكز التدريب وغيرها، ودعت الجميع إلى المسارعة في الحصول على اللقاح.

وأكد سيف الحبسي مشرف إداري بمركز إكسبو برأس الخيمة للتطعيم ضد فيروس «كوفيد 19»، ارتفاع وتيرة إقبال طلاب المدارس على المركز مع بداية العمل، للحصول على اللقاح ضد الفيروس بشكل ملحوظ منذ صدور قرار الوزارة، وذلك ضمن إجراءات احترازية وتنظيمية تتم باحترافية عالية من خلال فرق العمل داخل المركز، للمراحل العمرية من 3 سنوات، تحت إشراف الكوادر الطبية بعد التأكد من السجل الصحي للطلبة قبل الحصول على جرعة اللقاح.

متابعة

وأشار إلى أن عملية التطعيم تتم بمرونة وسرعة كبيرة في غضون دقائق معدودة، منذ دخول الطلبة وذويهم للمركز وحتى خروجهم بسلام، مشيداً بقرارات القيادة الرشيدة والجهات المختصة في توفير اللقاح المجاني والمتابعة المستمرة للنتائج اليومية لعدد المستفيدين، لافتاً إلى أن الطلبة وذويهم يحصلون على حرية اختيار اللقاح المناسب لهم، وذلك خلال عملية التسجيل، حيث تتوفر لقاحات فايزر وسينوفارم.

وأضاف: يضم المركز 14 غرفة لتقديم اللقاح، بالإضافة لغرف الاستشارات الطبية والنفسية والرد على الاستفسارات، حيث يستقبل المركز المراجعين من الساعة الثامنة صباحاً للحصول على اللقاح مجاناً.

وأكد رامي جمال الرئيس التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، المسؤولة عن تقديم لقاح فايزر بمركز إكسبو، أن المستشفى يقدم خدماته للطلبة من عمر 12 عاماً بالإضافة لذويهم ممن ينطبق عليهم معايير اللقاح من مختلف الجنسيات، حيث تم تخصيص 11 غرفة لتقديم اللقاح، وذلك خلال ساعات العمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً دون الحصول على حجز مسبق، مؤكداً أن تلك المنظومة يقدمها المستشفى ضمن أهداف دعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مواجهة الجائحة.

حماية

من جانبها، قالت أم خليفة: أشكر القيادة الرشيدة والجهات المختصة على توفير اللقاح المجاني لأبنائي، بهدف حمايتهم من مخاطر الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن جميع أفراد الأسرة حصلوا خلال الفترة السابقة على اللقاح، واليوم جاء الدور على أطفالي بهدف ضمان سلامتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تساهم تلك الجهود في بث الطمأنينة داخل الفصول الدراسية والذي ينعكس بدوره على الأسر الإماراتية.

وأكدت والدة الطالبة خديجة، أن قرار حصول طفلتي على اللقاح ساهم في اختياري عودتها للفصول الدراسية، وخاصة مع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق العمل في مركز إكسبو، وتسهيل الإجراءات للخروج من المركز خلال دقائق بسيطة.

وقالت أم فراس: ساهم قرار وزارة التربية والتعليم في حل أكبر تحدٍ كان يواجه العائلة، وخاصة مع دخول طفلي الحضانة في عامه الأول، وتفتخر عائلتي بالتواجد والعمل في دولة الإمارات التي تعامل جميع الجنسيات تحت شعار الأسرة الواحدة، حيث يتمتع جميع أفراد المجتمع بأعلى درجات الأمان الصحي بفضل دعم القيادة الرشيدة التي وفرت كل سبل الأمان والحياة الكريمة للمواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

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