جامعة خليفة تنظم محاضرات افتراضية متنوعة

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن عودة سلسلة المحاضرات الافتراضية في عامها الثاني 2021، والتي سيطرح من خلالها مجموعة كبيرة من الموضوعات الهامة، والنقاشات التي تدور حول القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والطب، والمشاريع الناشئة، التي تهم أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

وتستهدف سلسلة المحاضرات الافتراضية 2021، كل فرد، بما في ذلك طلبة المرحلة الثانوية، وطلبة الجامعات والأهالي، وجميع المختصين، والأشخاص الراغبين في توسيع نطاق مهاراتهم ومعارفهم. وتشكل سلسلة المحاضرات المجانية، جزءاً من التزام جامعة خليفة في مشاركة المعرفة والمصادر، من خلال توفير الأفكار والمعلومات في العديد من المواضيع المختلفة للأفراد المتعلمين على الصعيدين المحلي والدولي، وتتنوع المواضيع ما بين سيناريوهات ما بعد الجائحة، والدروس المستفادة من فيروس «كوفيد 19»، والعلوم والتكنولوجيا، ومواضيع تركز على طريقة فهم شخصية ما بشكل أفضل، وبناء المهارات في القيادة، وتحقيق أسلوب حياة مستدام.

نشر المعرفة

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: تعكس سلسلة المحاضرات الافتراضية 2021، التي تنظمها جامعة خليفة، حرص الجامعة على نشر المعرفة، وزيادة مستوى الوعي في العلوم والتكنولوجيا، والطب والشركات الناشئة، والمجالات المتعلقة بالتطوير الشخصي والمهني، حيث تم تصميم هذه المحاضرات، من قبل مجموعة من خبراء الهيئة الأكاديمية في الجامعة، بشكل يوفر الفهم المتخصص للموضوعات التي تهم كل فرد في المجتمع، حيث سيحقق التبادل الفكري نجاحاً مكملاً لسلسلة المحاضرات السابقة، التي عقدت في السنة الماضية.

وستغطي سلسلة المحاضرات الافتراضية لعام 2021، مجالات متنوعة، تشمل الاستراتيجيات العامة، للحد من القلق والتوتر في الحياة اليومية، وأفضل الإجراءات المتبعة في الحد من عادة التسويف، إضافة للعديد من الموضوعات التي تركز على أهمية اللقاحات، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، للقضاء على فيروس «كوفيد 19»، وأثر الجائحة في الاقتصادات العالمية، وأهمية علم الأوبئة خلال فترة الجائحة، ودوره المحوري في حياتنا.

وستتطرق سلسلة المحاضرات الافتراضية، كذلك، إلى الحديث بشكل مفصل عن العلوم البترولية، وأهمية البحوث التي تتمحور حول قطاع النفط والغاز الاستراتيجي في الدولة، إضافة للتركيز على المجالات التكنولوجية المتقدمة، كالانتقال الميكروسكوبي للإلكترونات، والدور الذي تقوم به الجسيمات النانوية، وانتقال الطاقة اللاسلكي، ودوره في تغيير منظومة الحياة في عصر المركبات الإلكترونية.

وستشمل موضوعات سلسلة المحاضرات الافتراضية أيضاً، أهمية ديناميكيات الفريق في تحقيق نجاح المشاريع الناشئة، ونماذج أعمال المؤسسات والمنصات التجارية، وتوفر المنهجيات التنظيمية في تعزيز عمليات الابتكار والإبداع.

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