«يوم بلا حوادث» تستعد للعام الدراسي بالتوعية إلكترونياً وميدانياً

المصدر: دبي - البيان

واصلت الحملة السنوية «يوم بلا حوادث» استعداداتها لانطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، عبر نشر رسالتها التوعوية إلكترونياً من خلال صفحات القيادة العامة لشرطة دبي على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وميدانياً عبر تزويد الشوارع باللوحات «البوسترات» الهادفة إلى التعريف بالحملة، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس مع بدء العام الدراسي.

وتهدف الحملة التي تنفذها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للمرور بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، للعام الرابع على التوالي إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، ويوماً يحرص فيه الجميع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد19».

وأوضح الأستاذ بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية: أن الحملة السنوية وضعت ضمن خطة عملها واستعداداتها، الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس وأولياء الأمور ومستخدمي الطريق، إلكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وميدانياً عبر اللوحات التي تم وضعها في الشوارع الرئيسية للمدارس في إمارة دبي.

نشر المعرفة

وفي الجانب الإلكتروني، أوضح الفلاسي أن الحملة تولي نشر المعرفة والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات المرورية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك نظراً للنتائج التي حققتها الحملة في هذه المواقع خلال الـ 3 سنوات الماضية، حيث وصل عدد المشاهدات في السنوات الـ 3 الماضية إلى 7 ملايين و56 ألفاً و82 مشاهدة، بينها مليون و955 ألفاً و210 مشاهدات في العام 2020، ومليون و462 ألفاً و146 مشاهدة في العام 2019، و3 ملايين و638 ألفاً و726 مشاهدة خلال العام 2018.

وبين الفلاسي أن شرطة دبي أعدت خطة تسويقية للحملة من خلال الفيديوهات التوعوية، وعبر نشر التوعية على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، وأجهزة الصراف الآلي، والبريد الإلكتروني لموظفي شرطة دبي، وعبر الملصقات التوعوية، ومكعبات «ستاند» داخل مباني القيادة العامة، وعبر إعلانات الطرق.

توعية فئات

وأما ميدانياً، فأكد الفلاسي أن شرطة دبي عملت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على نشر لوحات في الشوارع الرئيسية للمدارس للوصول إلى أكبر فئة مُمكنة من السائقين ومستخدمي الطريق، مبيناً أن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها في الوصول إلى صفر وفيات جراء حوادث السير في اليوم الدراسي الأول، يأتي بالشراكة مع السائقين وأولياء الأمور، وأن التزامهم بالقوانين المرورية يسهم في نشر السعادة وعودة آمنة للعام الدراسي.

التزام

وحث السائقين وأولياء الأمور على الالتزام بإشارة قف المستخدمة في الحافلات المدرسية، وعدم تجاوزها من أجل السلامة العامة وتفادياً لوقوع حوادث، داعياً إلى الالتزام بالسرعة المحددة في الشوارع.

وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير وعدم الانشغال عن الطريق بأمور أخرى، وعدم القيادة في حال الإرهاق البدني، مؤكداً في الوقت ذاته أن سائقي الحافلات المدرسية مطالبون بتطبيق كافة معايير السلامة العامة والالتزام بالقوانين المرورية حتى تكون بداية العام الدراسي آمنة وبلا حوادث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز