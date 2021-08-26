جامعة الإمارات تسلط الضوء على أبحاث المرأة

المصدر: العين - البيان

نظم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة منتدى جامعة الإمارات لأبحاث المرأة الذي يأتي بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية تحت شعار: المرأة.. الطموح والإلهام للخمسين عاماً القادمة«وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة.

تضمن المنتدى سلسلة من المحاضرات العلمية للباحثات من أعضاء هيئة التدريس الإماراتيات بمشاركة الأستاذة الدكتورة عائشة الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة، والدكتورة أسماء المنهالي - وكيل كلية العلوم، والدكتورة منى الجناحي - الأستاذ المساعد في كلية التربية.

وأكد نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة في جامعة الإمارات الأستاذ الدكتور محمد حسن على أن المرأة الإماراتية تحظى باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة بالدولة حيث كرست المؤسسات المختلفة بالدولة كافة الإمكانيات والفرص التي تهدف إلى تمكين المرأة وإتاحة المجال أمامها للمساهمة جنباً إلى جنب مع الرجل في مسيرة التنمية في المجتمع.

وأوضح أن العقود الأخيرة شهدت حضوراً متميزاً للمرأة الإماراتية في كافة الميادين، بما في ذلك الأدوار القيادية التي تولتها داخلياً وخارجياً والتي عكست قناعة القيادة الرشيدة بالدور المحوري الذي يمكن أن تساهم به المرأة في الارتقاء بسمعة الدولة ومكانتها كدولة عصرية تضع نصب عينيها توفير الحياة الكريمة لمواطنيها والمقيمين على أرضها..مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بالمرأة الإماراتية اتسع ليشمل تمكينها من المساهمة في مجالات تواكب متطلبات العصر كالفضاء والتكنولوجيا الرقمية والطب وغيرها.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في بداية المنتدى إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نستذكر فيه إنجازات المرأة العظيمة والاستثنائية التي تحققت حيث وفرت الدولة كل الممكنات لتلعب المرأة الإماراتية الدور البارز في التنمية والنماء الذي تشهده الدولة في شتى المجالات.

دور كبير

وأوضح أن جامعة الإمارات لعبت دوراً كبيراً خلال مسيرتها ومنذ تأسيسها في تأهيل الكفاءات من الطالبات بمهارات العصر ليساهمن في تطور المجتمع ليصبحن لبنة أساسية في المجتمع الإماراتي، معرباً عن فخر الجامعة بالخريجات اللائي أسهمن في تطور الدولة ويمثلنها خير تمثيل في المحافل الدولية بكل كفاءة واقتدار.. وأكد أن المرأة الإماراتية قادرة لما تتمتع به من مهارات ريادية على تحقيق رؤية الخمسين العام القادمة.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة إلى أن هذا المنتدى يستعرض تجارب عدد من أعضاء هيئة التدريس المواطنات اللواتي تميزن في البحث العلمي وحققن إنجازات استثنائية في تطوير العلوم المختلفة من خلال البحث العلمي..

لافتاً إلى أن نسبة أعضاء هيئة التدريس المواطنات تعادل 44.1% من مجموع أعضاء هيئة التدريس المواطنين بالجامعة وهي ما تعادل 30.2% من مجموع أعضاء هيئة التدريس الإناث في الجامعة، وهذا ما يؤكد رؤية الجامعة في تمكين المرأة الإماراتية في أن تكون باحثة متميزة وأكاديمية متمكنة.

سلسلة محاضرات

وقدمت باحثات من أعضاء هيئة التدريس الإماراتيات خلال المنتدى سلسلة من المحاضرات العلمية حيث شاركت الأستاذ الدكتورة عائشة الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات بمحاضرة بعنوان»دراسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبحث تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على العادات الغذائية ونمط الحياة«، كما قدمت الدكتورة أسماء المنهالي أستاذ مشارك قسم علوم الحياة بكلية العلوم ووكيل كلية العلوم بالجامعة محاضرة بعنوان: دور فيتامين(د) في المعدة.

واستعرضت الدكتورة منى الجناحي الأستاذ المساعد في كلية التربية في محاضرة بعنوان: ممارسة محو الأمية لطالبات المدارس الثانوية الإماراتية الممارسات القرائية والكتابية المتعددة لدى طالبات الثانوية الإناث بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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