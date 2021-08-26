سيناريوهات دوام الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

المصدر: دبي- نورا الامير- رحاب حلاوة

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سيناريوهان لاستقبال الطلبة الأحد المقبل مطلع العام الدراسي الجديد، وذلك لمراعاة سلامة الطلبة وضمان تحقق أهداف التعليم والتعلم والعمل على تصميم يوم دراسي يلبي الجوانب الأكاديمية والتعليمية.

وتضمن دليل تصميم اليوم الدراسي الصادر عن المؤسسة، سيناريوهان، الأول منه يعد الخيار المثالي ويتمثل في تطبيق التعليم الواقعي 100%، ويوفر خيار ىخر للتعليم الواقعي على شكل فترات، والسيناريو الثاني يتمثل في تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يطبق في حال ارتفاع الطاقة الاستيعابية للطلبة.

وأتاح الدليل للمدارس استقبال طلبتها وفق الطاقة الاستيعابية وضمن اشتراطات التباعد الإجتماعي والصحة السلامة، فيما يسمح باستقبال الطلبة من الحافلات أو السيارات الخاصة، مع إلزام ولي الأمر بنوع التعلیم الذي تم اختیاره سابقا، وفي حال الرغبة بالتغییر، یقوم بتقدیم طلب للتغییر إلى إدارة المدرسة في الأسبوع الأول من كل فصل دراسي.

وحدد الدليل دوام المدارس واقعيا منذ الأسبوع الأول، حيث يستهدف حضور 50% من صفوف الأول والثاني في الحلقة الأولى، وصفوف الخامس والسادس في الحلقة الثانية، وصفوف التاسع والعاشر في الحلقة الثالثة فيما ينتظم الطلبة بشكل كامل في الأسبوع الثاني وبنسبة حضور 100% من الصف الأول وحتى الثاني عشر.

واستعرضت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي السيناريو الأول للتعليم بحيث يكون واقعيا يوميا للطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع بشرط ملائمة المبنى المدرسي وتوفر الموارد البشرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي ويطبق في المدارس التي تصنف ضمن المجموعة الخضراء هذا النوع من التعليم على أن يتم تطبيق أنواع التعلم المتعددة والواجب في الحصص الواقعية ويكون توقيت الدوام من الثامنة وحتى الساعة 2:20 للصفوف الأول والثاني ومن الساعة 9:30 وحتى 3:50 للصفين الرابع والخامس.

ويقسم طلبة المدارس إلى مجموعتين في السيناريو الثاني الذي يطبق التعليم الهجين وتتناوب المجموعتان على الحضور للمدرسة على مدى أسبوعين بواقع أسبوع لكل مجموعة وينبغي وفق ضوابط العمل في هذا النظام أخذ نصف عدد الطلبة من كل شعبة في كل المراحل من أول حتى الرابع والأخذ بعين الاعتبار مستويات الطلبة بناء على نتائجهم السابقة والاختبارات التشخيصية والحالات السلوكية فيما تخصص مجموعة دائمة تحددها المدرسة للطلبة اللذين يجب استقبالهم بشكل يومي ويحتاجون لدعم أكاديمي مكثف ويكون الدوام في التعليم الهجين من 8 حتى 2:20.

وصنفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المدارس إلى ثلاث فئات الخضراء والبرتقالي والحمراء على أن یعتمد تصنیف المدرسة في الفئة من قبل قطاع العملیات المدرسیة.

وحدد الدليل مدة اليوم المدرسي لصفوف الخامس والسادس بـ 7 ساعات و 10 دقائق على أن تكون مدة الحصة 45 دقيقة وفي حال ارتفع عدد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية للصف أو وجود تحدي في توفر العدد المناسب من الحافلات ينظر إلى تطبيق النظام الأكثر ملائمة وفق الضوابط ويتم تحديد بدء ونهاية اليوم الدراسي من قبل المدرسة بالتنسيق مع شركة المواصلات ويمنح الطلبة مدة استراحة 30 دقيقة مع ترك خيار توزيعها للمدرسة على أن لا تتعدى مدة الاستراحة الواحدة عشرون دقيقة ويتم توزيع وقت وأماكن الاستراحة بين المراحل الدرسية بما يضمن تقليل تجمع الطلبة.

وحدد الدليل ضوابط انتظام الطلبة في المدارس على أن يكون التعليم واقعيا منذ بداية الفصل الدراسي الأول، ما لم تستجد ظروف تعیق تطبيق ذلك

على أن تلتزم المدرسة بتنظيم اليوم الدراسي بما یحقق أھداف التعلم و بحافظ على سلامة الطالب أثناء تواجده في مقر المدرسة، فيما يمتثل الطلبة لنظام المدرسة وإجراءات الصحة والسلامة التي تعتمدها المدرسة، مع ارتداء الزي المدرسي وتشغيل الكاميرا في كافة أنواع التعلم المعتمدة، على أن تؤدى جميع الامتحانات المركزية والاختبارات القصيرة واقعيا.

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