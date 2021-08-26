فتح باب التسجيل مجدداً للطلبة في المدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باب التسجيل للعام الدراسي 2021/‏‏2022 للطلبة المواطنين ومن في حكمهم، الذين لم يتسنى لهم التسجيل خلال فترة التسجيل الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الـ 12، وذلك اعتباراً من أول من أمس وحتى 30 سبتمبر المقبل، على أن يتم مراعاة الالتزام بتسجيل الطلبة عن طريق الرابط الإلكتروني.

ويتاح التسجيل حسب الشواغر المتوفرة والكثافة الصفية والتوزيع الجغرافي للنطاقات السكنية المعتمدة، وفي حال استيفاء شروط التسجيل والنطاق السكني وتوفر الشاغر، يتم اعتماد طلب التسجيل مباشرة في نظام المنهل، وأما في حال عدم توفر شاغر في المدرسة التي تخدم النطاق السكني للطالب، يمكن لولي الأمر تسجيل الطالب في أي مدرسة أخرى خارج النطاق السكني يتوفر بها شاغر شريطة أن يتعهد ولي الأمر خطياً بتوفير المواصلات من وإلى المدرسة وحسب المواعيد المحددة لليوم الدراسي.

تعميم

وحدد التعميم الصادر عن المؤسسة، وحصلت «البيان» على نسخة منه، سن قبول الطلبة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول، حيث يتم احتساب عمر القبول في رياض الأطفال لمن أكمل السن المعتمد للتسجيل في 31 أغسطس في العام الدراسي 2021 - 2022، ويقبل في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من أكمل الـ 6 من عمره ولم يتجاوز الـ 8 في 31 أغسطس في العام الدراسي 2021 - 2022.

تسجيل

ويكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط ومن تنطبق عليهم الشروط وعدم قبول الطلبة كمستمعين بالروضة أو المدرسة، وتلتزم إدارة المدرسة أو الروضة باعتماد طلبات التسجيل الإلكتروني للطلبة المواطنين ومن في حكمهم على نظام المنهل، وعدم السماح للطلبة الانتظام بالدراسة في بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب على النظام، كما تلتزم المدارس الحكومية ورياض الأطفال بقبول الطلبة المستجدين وفق توزيع المناطق السكنية.

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