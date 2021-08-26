7 موجهات لدوام طلبة رياض الأطفال الحكومية

المصدر: دبي - نورا الأمير

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 7 موجهات لدوام الطلبة في رياض الأطفال، تضمنت: تطبيق التعلم التكاملي المدمج بين المواد الدراسية، وتبني رؤية واضحة للروضة عند تطبيق سيناريو التعليم والتعلم بجميع متطلباته، والمتابعة الدورية والمستمرة ورفع التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية، فيما يخصص نهاية اليوم الدراسي، بعد انصراف الطلبة لأغراض التخطيط واللقاءات الدورية وورش العمل الداخلية، ومتابعة التعلم غير المتزامن والمهام الموجهة.

وتضمن الموجهات الواردة في دليل تصميم اليوم المدرسي توفير حقيبة أدوات «قرطاسية» لكل طالب تحفظ باسمه في خزانة الفصل، وتعقم بشكل دوري، وتنفيذ فترة التغذية في قاعات التعلم سواء تم تنظيم الوجبات من الروضة أو في حال تم توفير الوجبة الصحية من المنزل، مع العمل على توفير فيديوهات وأنشطة إضافية مختارة داعمة للدرس في المنصات التعليمية المعتمدة.

نمطان للاستقبال

وتطبق المؤسسة نمطين لاستقبال الطلبة، الأول: الواقعي لجميع الطلبة يومياً في المدرسة، ويتطلب نجاحه وفقاً للدليل توفر المعلمين والمساعدين والحافلات وجاهزية المبنى، والثاني سيناريو التعليم الهجين، ويكون فيه التعليم الواقعي بنسبة 40% والتعليم عن بعد 60% ويتم تطبيقه نتيجة لارتفاع عدد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية للمبنى المدرسي، وصعوبة توفر المواصلات، وعدم اكتمال الكادر التعليمي. وأوضحت المؤسسة: إن الطلبة في نظام التعليم الهجين يقسمون إلى مجموعتين، ويتم تناوب الحضور خلال الأسبوع، على أن تحدد الإدارة الطلبة الذين يجب أن يتم استقبالهم بشكل يومي، والطلبة الذين يحتاجون إلى دعم أكاديمي مكثف.

ووفقاً لدليل تصميم اليوم المدرسي يبدأ استقبال الطلبة في مرحلة رياض الأطفال عند الساعة الـ 7.30 صباحاً، ويكون البرنامج التعليمي من الـ 8 وحتى الـ 12:30 ظهراً، فيما ينتهي دوام الكوادر العاملة عند الـ 2:30 ظهراً لمتابعة إنجاز الطلبة والتخطيط للأنشطة لتحقيق المخرجات النمائية بشكل تعاوني بين معلمات المستوى الواحد.

قاعة

دعت المؤسسة إلى تخصيص قاعة لاستقبال الأطفال وأمهاتهم لمن يصعب عليهم الانفصال عن أمهاتهم، لتهيئتهم للاندماج في الروضة، على أن تستمر الاستراتيجية لـ 3 أسابيع، ويتم تخصيص فريق من المعلمات لاستقبال الأطفال وأمهاتهم، وتكون القاعة مهيئة وفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية، وتزود بشاشات عرض لتشغيل النظام التعليمي.

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