«أبوظبي التقني» يختتم «مهارات حياتية» بمشاركة 769 طالباً

المصدر: أبوظبي - البيان

يختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اليوم، فعاليات برنامج مهارات حياتية صيف 2021، التي ينظمها المركز بنجاح طوال الأسبوع الجاري، بمشاركة 769 من الطلبة المواطنين والمواطنات، وذلك في 18 فرعاً لثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة، وبمشاركة كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة «أبوظبي التقني»؛ حيث يتولى الكادر الأكاديمي والمتخصص تنفيذ البرنامج من مواقع العمل، فيما ينتظم الطلبة في البرنامج عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن «مهارات حياتية» يأتي ضمن استراتيجية «أبوظبي التقني» وبرامجه المتنوعة التي تركز على إعداد شباب الوطن لتلبية متطلبات خطة الخمسين، من خلال اكتشاف وصقل وتطوير القدرات التكنولوجية والحياتية للطلبة بما يساهم في تطوير أفكارهم وقدراتهم الإبداعية نحو الابتكار في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور مبارك الشامسي أن «مهارات حياتية» يتضمن 20 نوعاً من ورش العمل والدورات التعليمية والفعاليات التي تركز على: أساسيات علوم الفضاء، تنمية المهارات التكنولوجية، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والعلوم الصحية التي يتم طرحها في كلية فاطمة للعلوم الصحية مثل تقنيات التصوير الإشعاعي، والتصوير بالرنين المغناطيسي، إلى جانب تعزيز التراث الإماراتي لدى الطلاب والطالبات من خلال دورات تعريفية بعنوان «السنع» تربط شباب الإمارات بماضيهم وتراثهم العريق وقيمه الأصيلة.

واختتم الدكتور مبارك الشامسي حديثة قائلاً: إن «مهارات حياتية» يواصل دوره في تحقق طفرة نوعية في الجيل الجديد؛ تساهم في الارتقاء بسلوكه وفكره ومهاراته التخصصية، وصناعة كفاءات وطنية قادرة على تلبية طموحات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للدولة ورؤية أبوظبي 2030.

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