جامعة الإمارات تستقبل 4132 طالباً مستجداً

المصدر: العين - البيان

رحب الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة بالطلبة المستجدين الذين بلغ عددهم 4132 طالباً وطالبة محليين ودوليين، لينضموا إلى جانب ما يقارب 14500 من زملائهم في مقاعد الدراسة في مختلف الكليات بالجامعة.

وتقدم هذا العام لكلية الطب والعلوم الصحية ما يقارب 1000 مرشح ومرشحة، حيث خضع 682 متقدماً ومتقدمة ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة، لاختبار القبول النظري والمقابلات الشخصية المتعددة في الكلية، واستوفى ما يقارب 300 من الطلبة لشروط القبول، وبناءً على الطاقة الاستيعابية للكلية والمحددة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، قبلت الكلية 132 من الطلبة المواطنين و8 من أبناء المواطنات، كما تم قبول عدد 9 من الطلبة المنتقلين من كليات أخرى بالجامعة ممن استوفوا شروط القبول بالكلية.

وأكد مدير الجامعة بالإنابة أن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أول وأفضل كلية طب في الدولة، حيث يتم قبول عدد محدد من الطلبة كل عام بناءً على معايير القبول المعتمدة من مجلس الجامعة، حيث راعت سياسة القبول في كلية الطب والعلوم الصحية تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين المواطنين وأبناء المواطنات من مختلف المناهج والمسارات.

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