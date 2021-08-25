الجامعة القاسمية تعتمد نظام التعلم الهجين

المصدر: الشارقة - وام

أعلن الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية عن اكتمال الاستعدادات لاستقبال الجامعة لطلابها مع بداية العام الدراسي مطلع الأسبوع المقبل في كلياتها المختلفة.

وأوضح الخلف خلال تفقده القاعات الدراسية ومختبرات الجامعة أنه وفي ضوء الإجراءات الصحية الاحترازية الحالية واستكمال منظومة القواعد الصحية العامة في الجامعة للحفاظ على صحة الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية فإنه جرى اعتماد نظامي التعلم المباشر و«عن بُعد» بما يسمى التعلم الهجين المرن خلال الفصل الدراسي الجديد، وذلك بعد أن حرصت الجامعة على تطبيق كل الاشتراطات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وأفاد أن الجامعة أنهت كل استعداداتها ورفعت جاهزيتها للعودة التدريجية لطلبتها إلى قاعات التعليم ومختبرات الحاسب الآلي والاستوديوهات وفقاً لنظام التعليم الهجين المرن للعام الأكاديمي 2021 -2022 ضمن التزام الجامعة بوثيقة البروتوكولات والإجراءات الخاصة بنواحي تشغيل المنشآت التعليمية في أثناء الجائحة، والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم في الدولة لتكون الجامعة رائدة وسباقة لتطبيق مختلف الإجراءات اللازمة والتي تفضي إلى تمتع الحرم الجامعي بمناخ صحي ملائم للتعليم.

وأشار إلى أن كل الاحتياطات والإرشادات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة والهيئات المختصة وضعتها الجامعة من خلال فرق عملها وأعدت بموجبها الخطط اللازمة لاستقبال العام الدراسي ومواصلة جهوزية التعليم وفق النظام الهجين المرن والذي يرتكز على التعلم المباشر وعن بُعد وفق مقتضيات المنظومة التعليمية.

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