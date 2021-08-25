حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. بناء الإنسان منطلقنا لمستقبل الوطن

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين أبناء وبنات الإمارات نحو المستقبل، وقال سموه: «بناء الإنسان قاعدة انطلاقنا للمستقبل المنشود للوطن والمواطن»، مثمناً نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للارتقاء بجودة التعليم، بوصفه مصدراً من مصادر رفعة الإنسان.

ووجّه سموه بزيادة نسبة الطلبة المنتسبين لـ «مدارس دبي» في عامها الدراسي الأول بمقدار 50% عن العدد المُعلن عنه مسبقاً، وهو (800 طالب وطالبة)، وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المدارس خلال فترة التسجيل، ليصل عدد الطلاب إلى ما يقارب 1200 طالب وطالبة للعام الدراسي 2021 - 2022.

وقامت اللجنة التوجيهية بزيارة تفقدية برئاسة معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة التوجيهية لمدارس دبي، بحضور معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي، وممثلين من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة، لضمان جهوزية المدارس بفرعيها في مردف والبرشاء والمرافق التابعة لهما، والوقوف على استعداداتهما لافتتاح أبوابهما مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

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