إقبال لافت على تطعيم الطلبة بلقاح «كوفيد 19» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تشهد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمنطقة عجمان الطبية، إقبالاً كبيراً من أولياء أمور الطلبة لتطعيم أطفالهم من سن 3 سنوات إلى 11 عاماً وسط إجراءات احترازية ووقائية وذلك مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الأولية في طبية عجمان، لـ(البيان) نجاح الحملة الوطنية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نتيجة لتفاعل جميع شرائح المجتمع في جميع مراحل التطعيم الخاص بـ«كوفيد 19»، لافتة إلى انتشار الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الوباء المستجد من أجل حماية المجتمع وتعزيز الصحة العامة. وذكرت أن عملية تطعيم الأطفال من سن 3 سنوات إلى 11 عاماً انطلقت في الحادي عشر من الشهر الحالي وخصصت لها أربعة مراكز صحية في إمارة عجمان مع تطبيق الإجراءات الوقائية في عملية التطعيم، مؤكدة عدم وجود أي آثار جانبية لجميع الأطفال الذين تم تطعيمهم.

مراحل

وأشارت إلى أنه تتم عملية تطعيم الأطفال بمراحل عديدة أولاها حضور ولي أمر الطفل وبحوزته بطاقة الهوية ويتم تسجيله عبر النظام الإلكتروني وبعدها تقوم الممرضة بإجراء فحوص للطفل. كما أوضحت أنه يتم استقبال أولياء الأمور وأطفالهم للتطعيم بلقاح كوفيد 19 في كل من مركز المدينة، مشيرف، والمنامة، ومزيرع، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً وفي الفترة الثانية من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء، من يوم السبت إلى الخميس ما عدا مركز المدينة الصحي من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

ولفتت إلى أنه يتم استقبال الأطفال من سن الثانية عشرة وما فوق في مركز قاعة البيت المتوحد ومركز جمعية التنمية الاجتماعية وذلك لتوسعة الرقعة الجغرافية للتطعيمات.

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