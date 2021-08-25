كلية آل مكتوم في اسكتلندا تحتفل بتخريج 60 طالباً وطالبة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة آل مكتوم الخيرية، رئيس الكلية، احتفلت كلية آل مكتوم للتعليم العالي في دندي بتخريج 60 طالباً وطالبة أنهوا دراستهم في برامج الكلية المختلفة. حضر حفل التخريج الذي أقيم بمقر الكلية الدكتور أبو بكر جابر، عميد الكلية، والطلبة الخريجون.

وأكد الدكتور جابر في كلمته على مواكبة الكلية المستجدات الأكاديمية، إذ تعمل على تحسين برامجها الأكاديمية والتعليمية على كافة المستويات، مما أكسبها ثقة المجتمع العلمي في أسكتلندا. واستعرض عميد الكلية مآثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي الكلية، مؤكداً أن إنشاء كلية آل مكتوم في أسكتلندا يعكس اهتمام ورؤية الفقيد الحكيمة في التعليم ونشر مبادئ التعددية الثقافية.

وأضاف الدكتور جابر: يعد هذا العام الدراسي استثنائياً، بسبب جائحة «كوفيد-19» التي اجتاحت العالم، وبتخرجكم اليوم، لم تظهروا فقط قدرتكم الأكاديمية، وإنما أيضاً قدرتكم على التكيف في مواجهة تحديات الانتقال من التعلم وجهاً لوجه إلى التعلم عن بعد، مما يجعلنا فخورين بكم، وكلنا إيمان باستمرار نجاح الكلية، ليكون هذا النجاح بمثابة تقدير دائم لرؤية ودعم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

اهتمام

وبهذه المناسبة أكد ميرزا الصايغ، رئيس مجلس أمناء الكلية، على الاهتمام الذي أولاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لنشر التعليم والتعددية الثقافية، ونقل تحيات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن الكلية بتوجيهاته ستحرص على استمرار رؤية وحكمة الفقيد راعي ومؤسس الكلية.

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