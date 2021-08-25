23 ألف طالب وطالبة ينتظمون في كليات التقنية العليا وفق نموذج التعليم «الهجين»

المصدر: أبوظبي - البيان

انتظم نحو 23 ألف طالب وطالبة مع بدء الدراسة في كليات التقنية العليا للعام الأكاديمي الجديد 2021/‏2022 وذلك على مستوى فروعها الـ16 بالدولة، وتواصل الكليات تطبيق نموذج التعليم «الهجين» الذي يجمع ما بين التعليم عن بُعد والتعليم «الحضوري» داخل الحرم الجامعي، وذلك بما يتماشى مع احتياجات التعليم التطبيقي وما يتطلبه من حضور طلابي في العديد من المساقات وفق طبيعة كل تخصص.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، كامل جهوزية الكليات للعام الأكاديمي الجديد، وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة المعتمدة بالدولة للتعامل مع جائحة كوفيد 19 المتعلقة بجهوزية المباني والبيئة التعليمية ككل وبآليات الدخول للكليات بما يضمن صحة وسلامة الطلبة، إذ تلتزم الكليات نسبة حضور يومية تصل إلى 70% حداً أقصى على مستوى كل كلية.

ونوه إلى أنه من الجوانب التي تدعم سلامة البيئة التعليمية في الكليات أن نسبة الحاصلين على تطعيم كامل (جرعتان) على مستوى الهيئات التدريسية والإدارية وصلت إلى 96% مقابل 92.5% على مستوى الطلبة، وأن هذه النسب يتم تحديثها أولاً بأول في إطار الشراكة الناجحة بين الكليات وفريق تطبيق «الحصن» عبر منصة رقمية مطورة تدمج نتائج فحص كوفيد 19 وسجلات التطعيم للطلبة والموظفين كافة.

والتحق 4300 طالب وطالبة بالكليات هذا العام على مستوى مختلف البرامج والتخصصات، وتمت موافاة الطلبة بالاشتراطات كافة المتعلقة بدخولهم مقار الكليات وفق جداولهم الدراسية.

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