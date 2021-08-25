لقاء إرشادي «افتراضي» للطلبة الجدد في جامعة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

نظمت جامعة الفجيرة، أمس، لقاءً إرشادياً افتراضياً للطلبة الجدد للتعرف على المستجدات للعام الدراسي الجديد 2021/‏2022، بحضور الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن رئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ الدكتور سامح غوانمه مدير الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وذلك بهدف تعريف الطلبة بالأنظمة التعليمية الجديدة والخدمات التي تقدمها الكليات وإدارات الجامعة ومراكزها المختلفة.

وألقى الدكتور محمد عبد الرحمن كلمته الترحيبية بالطلبة، مشيراً إلى أنه يجب على الطلبة الاهتمام بالأنشطة اللاصفية ولا يقتصر الأمر فقط على حضور المحاضرات، وأن يكون للطلبة دور كبير في الإبداع والابتكار والمشاركات بالأنشطة الثقافية والعلمية والبحثية.

بدوره، أضاف الأستاذ الدكتور سامح غوانمه مدير الجامعة خلال اللقاء أن الجامعة تمضي في خطى متسارعة نحو التميز لتواكب متطلبات السوق وتقدم الأفضل لطلابها في مسيرة التعليم.

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