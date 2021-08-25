مجلس الشارقة للتعليم يدعم خط الدفاع الأول بكوادره التمريضية

المصدر: (الشارقة - البيان)

دعم مجلس الشارقة للتعليم وفي إطار استراتيجيته الرامية إلى تنمية كل الجهود لوقاية المجتمع من تداعيات فيروس كورونا، دعم جهود خط الدفاع الأول من خلال كوادره التمريضية التي جرى تأهيلها لخدمة قطاعات التعليم.

جاء ذلك في إطار تعاون المجلس مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالمشاركة في عدد من الفعاليات والبرامج المختلفة طوال الفترة الماضية.

وجرى إطلاق سلسلة من الورش ضمن برنامج «البطل الخارق» لطلبة المدارس الحكومية بالشارقة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السكري التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة 39 مدرسة، وذلك للتعرف على مرض السكري والتعايش معه.

وأوضح محمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم أن المجلس وبتوجيه من الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس المجلس حرص على تأهيل كوادره التمريضية في قسم الرعاية الصحية ومشاركته بشكل لافت في خط الدفاع الأول.

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