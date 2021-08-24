حاكم الشارقة يعتمد 375 منحة بجامعتي «الشارقة» و«الأمريكية»

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 375 منحة دراسة للطلبة من أبناء إمارة الشارقة والمتقدمين للجامعتين، وبلغ عدد الطلبة الذين سيتم استيعابهم ضمن المنح 1163 في الجامعتين.

أعلنت ذلك خولة عبدالرحمن بن هدة، رئيس قسم المنح الدراسية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة الشارقة.

وأشارت إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بخفض معدل القبول للمنح الدراسية إلى 70% بدلاً من 85%، كما اعتمد 375 منحة دراسية جديدة لطلبة البكالوريوس من مواطني الإمارة في جامعتي الشارقة والأمريكية.

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