75 % الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

رفعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفقاً للدليل الإرشادي لإﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية إلى 75% مع تحديد المسافة الآمنة للتباعد الجسدي من خلال وضع ملصقات على المقاعد، كما سمحت بوجود منافذ لبيع الأطعمة بشرط التعقيم كل ساعة، واستخدام برادات المياه، مع السماح للمدارس بعمل جولات للطلبة المحتملين وذويهم وفق الاشتراطات الاحترازية ويفضل إجراؤها افتراضياً، مهيبة باستمرار عملية التوعية للطلبة لضمان التزام تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

وسمحت الهيئة بإجراء بعض الأنشطة الجماعية كالرحلات المدرسية والاحتفالات والمعسكرات الرياضية والطلابية شرط تطبيق الضوابط، كما أفردت في الدليل أهم الخطوات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حالات إصابة بفيروس «كوفيد 19» أو مخالطة لحالة مصابة أو حتى المشتبه بها.

وأوضح الدليل أنه في حال تأكيد إصابة حالتين أو أكثر في المرفق المدرسي قد يتم تعليق التعليم المباشر والتحول إلى التعلم «عن بعد» لجميع الموجودين في المرفق، ودعا المدارس إلى إلزام الكوادر العاملة لديها وأولياء الأمور إعلام المدرسة إذا كانت لديهم حالات إيجابية في المنزل إذ يترتب على ذلك اعتبار الكوادر العاملة الأخرى أو الطلبة الآخرين مخالطين ويلزم اتباع شروط الحجر الصحي المعمول بها، كما يجب إلزام أولياء الأمور إعلام المدرسة إذا كان الطلبة من الفئة عالية الأخطار وتوفير ما يثبت ذلك.

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