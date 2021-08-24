شرطة دبي تواكب العودة إلى المدارس بـ«يوم بلا حوادث»

المصدر: دبي- البيان

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للمرور، للعام الرابع على التوالي حملتها السنوية «يوم بلا حوادث»، والهادفة إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، ويوماً يحرص فيه الجميع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) «كوفيد 19».

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحملة السنوية مستمرة للعام الرابع على التوالي إثر النجاحات، التي حققتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية والمتمثلة في «صفر» بأعداد وفيات الحوادث، وانخفاض معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي، وذلك جراء الالتزام الكبير من قبل السائقين وأولياء الأمور بالقوانين والإجراءات من أجل عودة آمنة للحياة المدرسية.

وأكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور أن الحملة التي تحمل شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً» سيتم إطلاقها تزامناً مع اليوم الدراسي الأول المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم بتاريخ الـ 29 من الشهر الجاري «يوم الأحد المقبل»، وستتكون من شقين الأول مروري، والثاني صحي خاص بتوعية سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والطلبة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها للوقاية من فيروس (كورونا) سواء في الحافلات أو المدارس.

وأشار إلى أن الحملة السنوية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أن تكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم بلا حوادث، مشيراً إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيتين لشرطة دبي وأفراد المجتمع، الذين يعدون شركاء في إنجاح بداية العام الدراسي من خلال الالتزام بقوانين السير والمرور والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

مدينة آمنة

وأضاف العميد المزروعي أن الحملة تهدف إلى عدم وقوع حوادث وخاصة حوادث الوفيات في اليوم الأول للعام الدراسي، وذلك تحقيقاً لتوجه شرطة دبي الاستراتيجي المتمثل في المدينة الآمنة، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وخفض الوفيات لكل 100 ألف من السكان.

أهداف الحملة

من جانبه، أكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية أن الحملة أثبتت نجاحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتسعى في عامها الرابع إلى تحقيق صفر وفيات في أول يوم دراسي، وزيادة الوعي المروري لدى الجمهور، وإتاحة الفرصة لهم بمشاركة شرطة دبي في تحقيق أهدافها في السلامة المرورية والسلامة العامة، من خلال حرصهم على الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الفلاسي أن الحملة ستتضمن التوعية بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة وإرشادات الطريق، ترك مسافة آمنة بين المركبات.

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