هيئة المعرفة رداً على أولياء الأمور: الطلبة غير ملزمين بمسحة سلبية للدوام

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن الطلبة غير مطالبين بتقديم نتيجة مسحة pcr سلبية، في الوقت الذي على الكوادر العاملة التي لا ترغب في الحصول على اللقاح إبراز نتيجة المسحة السلبية كل أسبوع.

جاء ذلك في ردها على أسئلة أولياء أمور طلبة حول استئناف الدراسة في المدارس، للعام الدراسي الجديد 2021- 2022.

كما سمحت الهيئة وفقاً لدليل إجراءات استئناف الدوام الاعتيادي وجهاً لوجه في مدارس دبي الخاصة باستئناف مجموعة من الأنشطة، شريطة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، كحصص السباحة والرياضة والرحلات المدرسية والترفيهية والمعسكرات والأنشطة اللاصفية بعد ساعات الدوام الرسمي والعروض والتجمعات والفعاليات الأخرى في المدرسة أو في أماكن خارجية.

وشددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في معرض ردها على سؤال حول إلزامية ارتداء الكمامة، على مواصلة ارتدائها بشكل إلزامي للطلبة من عمر 6 سنوات فما فوق، وللكوادر المدرسية، ولكافة زوار المدرسة.

وأضافت أن بعض الأهالي يتساءلون عن الأمان في الحرم المدرسي، مؤكدة التزام المدارس بالإجراءات الشاملة للصحة والسلامة المعتمدة من حكومة دبي، وستتضمن هذه التوجيهات إجراءات حول التعقيم، ومواد التدريس والتعلم، والزوار الخارجيين للمدرسة، مشيرة إلى أن كل مدرسة ستواصل التزامها على غرار العام الماضي، مشددة على اتخاذ المدارس للتدابير المناسبة لضمان الحفاظ على مسافة آمنة بين الطلبة والكوادر المدرسية قدر الإمكان، وبمسافة أمان قدرها متر واحد.

وأعلنت الهيئة اعتماد نظام التعليم وجهاً لوجه اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل في مدارسها الخاصة، على أن يقتصر تقديم خيار «التعليم عن بعد» بعد هذا التاريخ للحالات الاستثنائية من الطلبة التي يتعذر معها حضور أحدهم إلى المقر المدرسي لظروف وأسباب صحية شريطة تقديم الطالب شهادة صحية معتمدة من هيئة الصحة بدبي.

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