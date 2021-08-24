بدء الدفعة الثالثة من «ماجستير التربية الابتكارية» في «حمدان التعليمية»

المصدر: دبي - البيان

عقدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لقاء تعريفياً مع طلبة الدفعة الثالثة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، الذي تقدمه المؤسسة، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

وحضر اللقاء التعريفي الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس أمناء المؤسسة ومنسق برنامج ماجستير التربية الابتكارية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات، والطلبة المقبولين في البرنامج.

وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومخرجات برنامج ماجستير التربية الابتكارية، وشرحاً لمخرجات ومتطلبات المساقات، ومناقشة استفسارات الطلبة المنتسبين في البرنامج، والذين يبلغ عددهم 22 طالباً وطالبة.

التحاق

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: للسنة الثالثة على التوالي ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/‏‏‏‏ 2022، التحق 22 طالباً وطالبة ببرنامج ماجستير التربية الابتكارية، والذي أطلقته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. ويسرنا أن نقدم في المؤسسة 10 منح دراسية كاملة للطلاب والطالبات لرفد الميدان التربوي بمعلمين وقياديين، يتم إعدادهم من أجل تعزيز المنهج الابتكاري في المنظومة التعليمية في دولة الإمارات.

وأعرب الدكتور المهيري عن تقديره لكل العاملين على برنامج ماجستير التربية الابتكارية على نجاح تجربة الدفعتين الأولى والثانية، متمنياً دوام التوفيق للطلاب والطالبات في هذا البرنامج، الذي يمثل ثمرة تعاون بين جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بكلية التربية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

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