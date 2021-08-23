المصدر: البيان

أوضحت هيئة المعرفة بدبي اجراءات استئناف الدوام المدرسي في العام الجديد في مدارس دبي الخاصة وكيف يتم مراقبة الدوام و آلية تتبع الحالات المخالطة في المدارس الخاصة بدبي.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر أو الزائرين أو الطلبة بكوفيد 19 بحسب نتيجة فحص PCR فيجب عليهم الحصول على شهادة من هيئة الصحة بدبي تفيد بأنهم قد أنهوا فترة العزل/ الحجر الصحي ليتمكنوا من العودة إلى مقر المدرسة.

كما أوضحت أنه للتمكن من تتبع حالات المخالطة، يجب أن تحتفظ المدرسة بسجلات كافية لكوادرها وزائريها وأعضائها وطلبتها بما في ذلك أسماؤهم، وأرقام هواتفهم وتواريخ زياراتهم.

وشددت على أنه ينبغي أن تلتزم المدرسة بإجراءات تتبع حالات المخالطة من خلال تزويد هيئة الصحة في دبي

بالبيانات والسجلات الضرورية لتتبع حالات المخالطة بأشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس

كوفيد 19.

كما ينبغي على الطلبة والكوادر تعبئة استمارة هيئة الصحة بدبي للإفصاح عن الوضع الصحي والسفر عبر هذا الرابط: https://www.dha.gov.ae/en/Pages/coronaregistration.aspx

كذلك ينبغي تشجيع الطلبة والمعلمين والكوادر المدرسية الذي تظهر عليهم الأعراض بالبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز