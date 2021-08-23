هيئة المعرفة بدبي تجيب عن جميع الأسئلة المتداولة حول الإجراءات الاحترازية للعام الجديد

المصدر: البيان

من أجل بيئة تعليمية صحية للجميع وللتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) في مدارس دبي أجابت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن جميع الأسئلة المتداولة حول الإجراءات الاحترازية للعام الدراسي 2021/2022 عبر موقعها الإلكتروني وجاءت الأسئلة كالتالي:

ما أبرز التغييرات في إجراءات الصحة والسلامة للعام الدراسي 2021/22؟

إن أبرز تغيير سيشهده العام الدراسي الجديد هو عودة جميع الطلبة للتعلم وجهًا لوجه، مع مراعاة أن يكون خيار "التعليم عن بعد" للحالات الاستثنائية من الطلبة التي يتعذر معها حضور أحدهم إلى المقر المدرسي لظروف وأسباب صحية.

كما سيُسمح للمدارس باستئناف مجموعة من الأنشطة، شريطة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، وتتضمن ما يلي:

• حصص السباحة والرياضة

• الرحلات المدرسية والترفيهية والمعسكرات

• الأنشطة اللاصفية بعد ساعات الدوام الرسمي

• العروض والتجمعات والفعاليات الأخرى في المدرسة أو في أماكن خارجية

التعلم عن بُعد

هل يمكن للطلبة مواصلة التعلم عن بُعد في هذا العام الدراسي؟

سيكون أمام أولياء الأمور حرية الاختيار بين عودة أبنائهم مجدداً إلى نظام التعليم وجهاً لوجه أو " التعليم عن بعد" مع بداية العام الدراسي الجديد وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه واعتباراً من الثالث من أكتوبر 2021م، فسيتم اعتماد نظام التعليم وجهاً لوجه فقط في المدارس الخاصة بدبي، على أن يقتصر تقديم خيار "التعليم عن بعد" بعد هذا التاريخ للحالات الاستثنائية من الطلبة التي يتعذر معها حضور أحدهم إلى المقر المدرسي لظروف وأسباب صحية شريطة تقديم الطالب لشهادة صحية معتمدة من هيئة الصحة بدبي.

هل ستواصل أي من المدارس تقديم خدماتها التعليمية عن بُعد؟

ستعود جميع المدارس الخاصة بدبي إلى نظام التعلم وجهاً لوجه في 3 أكتوبر. ويمكن للمجموعات الصفية/ الصفوف والمراحل الدراسية الانتقال إلى نظام التعلم عن بُعد مؤقتاً في حال ظهرت حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19، وذلك وفق قرار اللجنة المشرفة. التباعد الجسدي

هل ما يزال على المدارس الالتزام بالتباعد الجسدي مسافة 1.5م؟

يجب على المدارس اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الحفاظ على مسافة آمنة بين الطلبة والكوادر المدرسية قدر الإمكان؛ ونوصي بإبقاء مسافة أمان قدرها متر واحد.

هل ستكون الكمامات إلزامية في العام الدراسي الجديد؟

نعم؛ إن مواصلة ارتداء الكمامات إلزاميٌّ للطلبة في عمر 6 سنوات فما فوق، وللكوادر المدرسية، ولجميع من يزور المدرسة.

الأنشطة الرياضية والأنشطة اللاصفية

هل سيُسمح للمدارس باستئناف حصص الرياضة والسباحة؟

نعم، يمكن للمدارس استئناف حصص الرياضة والسباحة؛ وسيتم تعقيم غرف تبديل الملابس ومناطق الألعاب الرياضية بعد استخدام كل مجموعة من الطلبة.

التجمعات والفعاليات

ما أنواع الفعاليات التي سيُسمح باستئنافها في المدرسة؟

يمكن للمدارس استئناف الأنشطة الجماعية مثل طابور الصباح، والعروض، والبروفات، والفعاليات، بما يتماشى مع توجيهات هيئة الصحة بدبي ومجلس دبي الرياضي.

هل يُسمح للمدارس بإقامة فعاليات في أماكن خارج المدرسة؟

نعم، يمكن للمدارس إقامة فعاليات في أماكن خارجية؛ ويجب عندها الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة في هذه الأماكن.

الحافلات المدرسية

هل سيُسمح باستخدام الحافلات المدرسية بكامل طاقتها الاستيعابية؟

نعم، يمكن للمدارس استخدام الحافلات بكامل طاقتها الاستيعابية، شريطة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، ولا سيما التعقيم والتهوية.

كيف أتأكد من أن ابني/ ابنتي يتمتع بالأمان في المدرسة؟

ستواصل المدارس التزامها بالإجراءات الشاملة للصحة والسلامة المعتمدة من حكومة دبي. وعلى غرار العام الماضي، ستتضمن هذه التوجيهات إجراءات حول التعقيم، ومواد التدريس والتعلم، والزوار الخارجيين للمدرسة. ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة لإجراءات الصحة والسلامة من هن.

لقاحات كوفيد - 19

هل اللقاح الزامي للكوادر المدرسية والطلبة من عمر 16 عاماً فما فوق؟

التطعيم ليس إلزامياً، ويجب على الكوادر المدرسية المؤهلين الذين لا يرغبون في الحصول على اللقاح إظهار نتيجة مسحة PCR سلبية كل أسبوع. الطلبة ليسوا مطالبين بتقديم نتيجة مسحة PCR سلبية.

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