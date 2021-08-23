انتظام دوام الهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الدولة

المصدر: متابعة: قسم المحليات

بدأت الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري دوامها أمس على مستوى مدارس الدولة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، فيما تواصل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي استعداداتها لاستقبال الطلبة يوم الأحد المقبل «حضورياً» في 564 مدرسة من مختلف مناطق الدولة، وفق خطة تشغيلية متكاملة لإدارة حركة الطلبة في مدارسهم تراعي سلامتهم، وسط إجراءات وتدابير وقائية واحترازية محكمة.

ووفقاً للخطة التدريبية التي أعلنتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يباشر معلمون وتربويون أسبوع التدريب التخصصي المستمر الذي سيتم تنظيمه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المجتمع المدرسي بأطرافه كافة، فيما يلتزم العاملون وفقاً للبروتوكول المعتمد لتشغيل المؤسسات التعليمية التوقيع على إقرار التعهد بالحالة الصحية والذي ينص على الإقرار بعدم الإصابة بمرض «كوفيد 19» أو مخالطة شخص مصاب به.

وتشمل الضوابط الخاصة بالمجتمع المدرسي الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي متراً بين المعلم والطالب، وارتداء الكمامة طوال الوقت والالتزام بها وخاصة المعلمين داخل الفصول، وقياس الحرارة للعاملين ومزودي الخدمة كافة قبل الدخول إلى المنشأة التعليمية. وأكدت إدارات مدرسية مباشرتها العمل وانتهاء الاستعدادات لاستقبال الطلبة الأحد المقبل، مشيرة إلى التحاق فرق العمل لديها ببرامج تدريبية حول الإلمام بإجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على صحة الطلبة.

جهوزية

وقالت الدكتور وفاء سلامة مديرة مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال: استقبلنا مساء السبت الماضي فريق تفتيش من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي للتأكد التام من جهوزية الطاقمين الإداري والتدريسي في المدرسة لبدء العام الدراسي الجديد، لافتة إلى التحاق فريق العمل لديها ببرنامج تدريبي حول الإلمام بإجراءات الأمن والسلامة بما يضمن بدء عام دراسي آمن وسعيد ينطلق بروح المنافسة الطلابية المعهودة.

تعقيم

وأوضح محمود فؤاد مدير العمليات في مدارس الظفرة الخاصة أن فريق عمل في المدرسة يعمل على تجهيز وتعقيم شتى المرافق المدرسية، وتطبيق الإجراءات المطلوبة كافة.

وأفاد سامر محمد سرحان مدير مدرسة المعرفة الدولية الخاصة في الشارقة باستعداد الهيئة الإدارية والتدريسية لاستقبال العام الدراسي، مؤكداً أن نسبة أخذ لقاح «كوفيد 19» بين العاملين في المدرسة بلغت 95%. وقال: تشدد إدارة المدرسة على إجراءات الوقاية والسلامة للعاملين والزائرين، كما تقوم المدرسة بتسجيل الطلبة الجدد وتطبيق التباعد خلال استقبال أولياء الأمور في المدرسة، وتطبيق التباعد داخل الفصول بحيث لا تزيد السعة الاستيعابية على 15 طالباً.

وأكد الشيخ سعيد بن سلطان القاسمي، رئيس وحدة الصحة والسلامة بمدرسة المعرفة الخاصة، جهوزية المدرسة للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أنه تم التأكد صباح أمس من أن جميع العاملين في المدرسة قد أجروا فحص «كوفيد 19» وتطبيق الإجراءات الوقائية من أجل صحة وسلامة الطلبة.

وتحدثت عائشة سيف المطوع المديرة التنفيذية لمدارس الحكمة الخاصة في عجمان ومنطقة مصفوت عن جهوزية المدارس وتطبيق إجراءات احترازية ووقائية. وذكرت أن إدارة المدرسة عملت على تهيئة بيئة المدرسة وفق البروتوكول المعتمد وتطبيق الخطوات الوقائية والاحترازية كافة من أجل صحة وسلامة الطلبة، مشيرة إلى أن جميع العاملين في مدارس الحكمة البالغ عددهم 600 موظف انتظموا في الدوام لوضع اللمسات النهائية الخاصة باستقبال الطلبة وبداية العام الدراسي.

186

وفقاً للتقويم المدرسي يبلغ عدد أيام التمدرس للعام الدراسي الجديد 186 يوماً، إذ يبدأ يوم 29 أغسطس الجاري لجميع المتعلمين، ومن المقرر أن تكون إجازة الشتاء في الفترة من 12 - 30 ديسمبر 2021، والربيع في الفترة من 27 مارس إلى 14 أبريل 2022، وتبدأ إجارة الصيف نهاية العام الأكاديمي ولا تتجاوز مدتها 8.2 أسابيع، وتلتزم جميع المدارس الخاصة التي لا تتبع المنهاج الوزاري الحد الأدنى لعدد أيام التمدرس والمحددة بمجموع 182 يوماً.

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