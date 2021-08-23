74 طالباً ينضمون إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

رحبت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الجامعة البحثية للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، بالدفعة الثانية من طلابها تزامناً مع انطلاق فصل الخريف للعام 2021، وانضم 74 طالباً إلى 3 برامج دراسية تقدمها الجامعة، منهم 66 طالباً سيستهلون رحلتهم الدراسية في برنامج الماجستير، و8 طلاب سيلتحقون ببرامج الدكتوراه، وانضم 41 طالباً إلى برنامج الرؤية الحاسوبية، و24 طالباً إلى برنامج تعلم الآلة. كما تقدم جامعة محمد بن زايد هذا العام برنامج معالجة اللغات الطبيعية، حيث سجّل 9 طلاب للالتحاق بأولى صفوفه.

وتضم دفعة العام 2021 طلاباً من 29 جنسية مختلفة، منهم طلاب يمثلون 14 دولة للمرة الأولى، ويبلغ عدد المواطنين الإماراتيين في دفعة هذا العام 10 طلاب، في حين يأتي باقي الطلاب من الولايات المتحدة والهند وإيطاليا والصين وكازاخستان وبلدان أخرى، ومن الدول التي يتم تمثيلها للمرة الأولى: المملكة المتحدة وفرنسا وهنغاريا والمكسيك وكولومبيا، الأمر الذي يعكس مكانة الجامعة المتنامية على مستوى العالم. وبالمجمل، تلقت الجامعة نحو 5 آلاف طلب التحاق هذا العام، ما يؤكد المنافسة التي تشهدها عملية قبول الطلاب.

وحظيت المرأة بتمثيل جيد ضمن العام الدراسي الثاني في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بوجود 23 طالبة، ضمن برامجها الدراسية المختلفة، وضمت الدفعة الأولى للعام الدراسي الجاري 71 طالباً، التحقوا ببرنامجي الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة.

وكان البروفيسور فخرالدين كراي عميد الجامعة الجديد حاضراً لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب، إلى جانب ريم الأورفلي مدير إدارة شؤون الطلبة، وفارس المالك، نائب رئيس مجلس الطلاب. وتضم الدفعة الجديدة خريجي برامج البكالوريوس، وبرامج الدراسات العليا من أبرز جامعات العالم، بما في ذلك مؤسسات تعليمية مرموقة على غرار جامعة بيردو؛ وجامعة ادنبره؛ جامعة ويسكونسن-ماديسون؛ ومعهد هاربين للتكنولوجيا؛ وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ وجامعة خليفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز