بتوجيهات حمدان بن زايد.. جامعة أبوظبي تخصص 50 مليوناً لمنح ومساعدات العام الحالي

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، توفر جامعة أبوظبي العديد من المنح الدراسية، وقد أعلنت الجامعة مؤخراً عن تخصيص أكثر من 50 مليون درهم لبرامج المنح الدراسية والمساعدات المالية والإعفاءات الخاصة خلال العام الدراسي 2020 - 2021، بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية والخيرية وأفراد المجتمع، وتضمنت مساعدات مالية إضافية جديدة للطلبة المتعففين المتضررين من جائحة «كوفيد 19».

وشملت برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية والإعفاءات الخاصة قرابة 14000 طالب وطالبة، منذ انطلاقة مسيرة الجامعة عام 2003.

ثقافة راسخة

وتواصل جامعة أبوظبي استراتيجيتها في العمل الإنساني، التي أصبحت ثقافة راسخة لدى طلبتها وهيئاتها التدريسية والإدارية، إلى جانب الشراكات الفاعلة مع المجتمع، من خلال توفير التعليم النوعي، والورش والندوات العلمية المجانية لمختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تقديم العديد من المنح الدراسية، لضمان حصول الطلبة على التعليم المتميّز، الذي يضمن مستقبلاً مشرقاً لهم من دون أن تكون أوضاعهم المادية عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم.

وتتضمن الاستراتيجية عدداً من المبادرات العلمية والمجتمعية والثقافية والتطوعية، التي تستهدف تعزيز ثقافة العمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية وترسيخ قيم المودة والرحمة.

مبادرات عدة

وتفخر جامعة أبوظبي بشراكتها الاستراتيجية المستمرة مع الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعت الجانبين مبادرات عدة، منها تعاون مشترك بين جامعة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجموعة اللولو العالمية لإطلاق مبادرة اقرأ «نعمة العلم بين يديك» الهادفة إلى دعم 300 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط لإتمام دراساتهم الجامعية في جامعة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق جامعة أبوظبي مبادرة «من أجلك يا سودان»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وبرعاية مجموعة اللولو العالمية.

وقد حصد مؤخراً نادي عون الجامعي بجامعة أبوظبي المركز الأول على مستوى جامعات الدولة المشاركة في مسابقة عون للخدمة المجتمعية في دورتها الثامنة للعام الدراسي 2020- 2021، وذلك خلال الحفل الافتراضي، الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ومن أهم المبادرات المستمرة مبادرة تجمع كلاً من صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي في إطلاق الحملة السنوية المشتركة المتجددة «شبابنا أمانة، زكاتنا حصانة»، والتي شهدت انطلاقتها للعام الحادي عشر على التوالي مساعدة الطلبة المواطنين والمقيمين، ورفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عنهم. وأسهمت الشراكة منذ إطلاقها بجمع أكثر من 68 مليون درهم، وقدمت مساعدات مالية لحوالي 3130 طالباً.

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