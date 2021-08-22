افتتاح مدرسة دبي الأسترالية في سبتمبر

المصدر: (دبي - البيان)

تفتتح مدرسة دبي الأسترالية خلال شهر سبتمبر للعام الدراسي (2021 ـ 2022)، والتي تعد ثمرة تعاون بين المدرسة الأسترالية الدولية في الشارقة والهيئة التعليمية في كوينزلاند الأسترالية.

وستقدم المدرسة المنهج الأسترالي المبتكر ذي المستوى العالمي من قبل مدرسين أستراليين متميزين جنباً إلى جنب مع متخصصين في اللغة العربية والإسلامية. ويتعلم الطالب في AIS Dubai كيفية التعلم وكيفية تطوير فهماً أعمق للعالم الذي حوله. وتقوم كارين ماكورد مديرة المدرسة بإعداد وتجهيز المدرسة حالياً لمرحلة التدشين خلال الشهر المقبل. يذكر أن كارين عملت مع الطلاب في المدارس الدولية لأكثر من عشرين عاماً في جزء من التعليم في كوينزلاند الدولية، وقد تمت دعوتها من خلال EQI للمشاركة في جولات تعليمية لإلقاء نظرة على أفضل الممارسات والطرق التعليمية في العالم.

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