«كهرباء دبي» تعرّف طلاب برنامج «إكسبو» للمدارس على تقنياتها الروبوتية

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في ورشة عمل افتراضية، لاطلاع المشاركين في برنامج «إكسبو» للمدارس على أبرز الروبوتات والتقنيات الروبوتية، التي تستخدمها الهيئة في عملياتها، إضافة إلى لمحة عامة عن الروبوتات وأنواعها وحالات استخدامها.

وتعرّف قرابة 1065 من طلاب المدارس على الروبوت الآلي رباعي الأرجل (سبوت)، حيث كانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية في المنطقة تستخدم هذا الروبوت في عملياتها الداخلية.

وقدمت الهيئة أيضاً شرحاً وافياً عن الروبوتات الصناعية والروبوتات المتنقلة والروبوتات الافتراضية وروبوتات التحكم عن بعد، ودرّبت الهيئة الطلاب كذلك على مجموعة من لغات برمجة الروبوتات مثل أردوينو Arduino وتينكركاد Tinkercad وبرنامج ميكر إمباير ثلاثي الأبعاد Makers Empire 3D.

جهود وطنية

وتدعم الهيئة كل الجهود الوطنية الهادفة إلى إنجاح «إكسبو 2020 دبي»، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استضافة أفضل نسخة لمعرض «إكسبو» في إمارة دبي.

وانسجاماً مع مسؤوليتها المجتمعية، تولي الهيئة أهمية بالغة لغرس ثقافة الابتكار والإبداع لدى النشء الجديد، وتعميق شغفهم ومعارفهم بأحدث التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، ليكونوا قادة المستقبل وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

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