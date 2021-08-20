65 % خصماً على رسوم التسجيل في الجامعة الأمريكية بالإمارات

المصدر: دبي – البيان

حددت الجامعة الأمريكية في الإمارات أيام 22 – 28 أغسطس الجاري، ليكون «أسبوع الريادة» أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة وأولياء أمورهم، بهدف تعريفهم بالجامعة والتخصصات الجديدة والمميزة، التي تطرحها الجامعة في درجتي البكالوريوس والماجستير، إضافة إلى لقائهم بممثلي الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، والتعرف عن كثب على سياستها ومرافقها، فيما قررت إدارة الجامعة وضع خصم خلال «أسبوع الريادة» بنسبة 65% من قيمة رسوم التسجيل، من أجل تسهيل عملية التحاق الطلبة في مختلف التخصصات.

وسيتم العمل في «أسبوع الريادة» من أجل إتاحة المزيد من المعلومات أمام المقبلين، وتقديم معرفة تامة حول اختيارهم للتخصص، الذين يرغبون بدراسته، خصوصاً أنه يكون من الأمر المحير والصعب تحديد ما هو التخصص الأمثل والمناسب لسوق العمل بعد تداعيات وتأثيرات جائحة (كورونا) «كوفيد 19» على العالم أجمع، وبهذه الخطوة سيتمكن الطلبة والمقدمين على التسجيل من التواصل بشكل مباشر والتعرف إلى الأكاديميين وتحديد أولوياتهم وفهم مسيرة الجامعة، واختيار ما يتماشى مع رغباتهم وأحلامهم.

ميزانية

وكانت الجامعة الأمريكية في الإمارات قد قررت رصد ميزانية 20 مليون درهم مماثلة لما قدمته في العام الدراسي الماضي، لتقديمها المنح الدِّراسيَّة للعام الدِّراسي المُقبل 2022 /‏‏‏2021 للتخصصات كافة، وذلك لسعيها إلى توفير سبل متابعة الدراسة والتحصيل العلمي لعدد كبرٍ من الطلاب المقيمين في دولة الإمارات، والقادمين من خارجها من دول العالم كافة، والخوض بعزم ومساندة دون توقف نحو عالم العمل والمستقبل المهني.

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