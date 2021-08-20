جمعية المعلمين تطلق حملة «معاً من أجل عودة آمنة للمدارس»

المصدر: (الشارقة- وام )

أعلنت جمعية المعلمين بالدولة إطلاق حملة توعية تحت شعار «معاً من أجل عودة آمنة للمدارس»، تستمر من 2 وحتى 9 سبتمبر المقبل انسجاماً مع جهود وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والدوائر والهيئات المحلية المشرفة على التعليم في إمارات الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الجمعية، مساء أول من أمس، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها بمقرها في الشارقة، حيث أكد صلاح الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الحملة تركز على توعية وتشجيع جميع أفراد المجتمع خاصة أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية العاملين في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة وتدعوهم إلى المشاركة وتفعيل دورهم في دعم التوجهات، التي يتم إصدارها من جهات الاختصاص في مجال الاستعداد والتجهيز لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2021 - 2022.

وأوضح الحوسني أن الحملة تهدف إلى المشاركة والمساهمة في دعم الجهود والمبادرات الحكومية وإبراز دور جمعية المعلمين في المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن خطة الحملة بدأت من تشكيل فريق من أعضاء جمعية المعلمين للإشراف على تنفيذ الحملة، وصولاً إلى برنامج الحملة، الذي يتضمن تنفيذ عدد من الجلسات والمحاضرات التوعوية الافتراضية من الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي حول موضوع الحملة موجهة لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور والطلبة الأصحاء، ومن أصحاب الهمم والعمل على تصميم فيديوهات وبطاقات توعوية متنوعة خاصة بالحملة والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام على مستوى الدولة لتنفيذ مداخلات ومقابلات حول موضوع الحملة.

تواصل

كما تتضمن الحملة تفعيل جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية المعلمين في دعم الحملة والتنسيق مع المؤسسات التعليمية، للحصول على التوجيهات وآخر المستجدات واستضافة متحدثين رسميين من قبلهم للتواصل مع أفراد المجتمع والرد على استفساراتهم، والعمل على إعادة إرسال وتفعيل جميع النشرات والتعليمات، التي تصدر من المؤسسات التعليمية عبر قنوات جمعية المعلمين.

وقال الحوسني: إن جمعية المعلمين هي حلقة وصل بين أولياء الأمور وأصحاب القرار من الهيئات الحكومية المعنية بالشأن التعليمي لنقل كل استفساراتهم حول العودة الآمنة للمدارس، داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة تلقي معلوماتهم فقط من المصادر الرسمية.

وأشار إلى أن حملة «معاً من أجل عودة آمنة للمدارس» هي الانطلاقة الأولى لمجلس إدارة جمعية المعلمين، الذي تم تشكيله في يونيو 2021، حيث تعمل الجمعية على توطيد العلاقات مع كل المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة لخدمة المجتمع التعليمي.

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