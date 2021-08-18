تعاون علمي لجامعة الإمارات وسنغافورة

المصدر: العين - البيان

يقوم مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة بالجامعة بتعاون علمي وبحثي مع كلية لي كيوان يو للسياسة العامة في الجامعة الوطنية بسنغافورة، والذي يأتي ضمن استراتيجية الجامعة والمركز في بناء شبكة علمية تسهم في دعم المخرجات التعليمية والبحثية في مجالات السياسة العامة والقيادة، والتي تعمل الجامعة على دعمه بالممكّنات العلمية والفنية ليصبح أحد المراكز العلمية والبحثية الهامة في المنطقة. ويأتي التعاون ضمن توأمة التعاون ما بين المركز والكلية.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة أن الجامعة تعمل على التأكيد على التعاون الدولي مع المراكز البحثية المرموقة في التوجهات الوطنية، ما يعزز من مكانة مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة إقليمياً ودولياً، حيث تعتبر كلية لي كيوان يو من كبرى وأعرق الكليات الجامعية المتخصصة في السياسة العامة في آسيا، والذي بدوره سيساعد في تعزيز دور المركز العلمي ورؤيته في الريادة والتميز. وتتطلع جامعة الإمارات للاستفادة من هذا التعاون في دعم التوجهات الاستراتيجية الوطنية.

وأكد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة أن هذا التعاون يسعى إلى بناء المهارات الوطنية في المواضيع الهامة، والتي تسهم في تعزيز السمعة العالمية لجامعة الإمارات وجعلها مركزاً هاماً في نقل وبناء المعرفة حيث إن التعاون يهدف إلى تحديد الفرص المتاحة لتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بين الجامعة وكلية لي كيوان يو للسياسة العامة، كما يهدف هذا التعاون الدولي إلى تنظيم وعقد البرامج التنفيذية التي تناسب وتوائم سوق منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التنفيذية المشتركة بين الإمارات وسنغافورة، كما وسيسهم في تنظيم الفعاليات المشتركة.

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