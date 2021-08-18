تفاهم بين جامعة العين ومكتب البعثات الدراسية

المصدر: (أبوظبي- وام)

وقّعت جامعة العين مذكرة تفاهم مع مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، بهدف رفع جودة الأداء التعليمي، والاستثمار الأمثل في مجال البعثات؛ دعماً للسياسات والإجراءات الحكومية المتّبعة في هذا المجال. وقع المذكرة- في مقرّ الجامعة بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي- كل من جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، والدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوّض للجامعة. وتأتي المذكرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بمستوى الطلاب المبتعثين والخرّيجين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بغرض تحقيق طموحات الدولة في الوصول إلى أفضل المعايير التنافسية.

وقال الدكتور عطاطرة: إن توقيع المذكرة يُشكّل خطوة نوعية في مسيرة جامعة العين لتعزيز بناء شراكات استراتيجية أكثر فاعلية مع مختلف المؤسّسات، بما يدعم الجهود ويوفر الاحتياجات اللازمة للنهوض بالقطاع الأكاديمي بالدولة، وتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف التخصّصات.

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