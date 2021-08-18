جامعة الإمارات تطلق المعسكر التدريبي «تسريع مستقبل التعلم AUA»

المصدر: العين - البيان

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة المعسكر التدريبي «تسريع مستقبل التعلم AUA»، وذلك بالتعاون مع رابطة الجامعات الآسيوية «AUA»، ومختبر مستقبل العمل «Future of Work Lab» ضمن مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي.

ويعد المعسكر أحد أهم أجزاء مبادرة معهد المستقبل، التي كانت تعرف مسبقاً باسم مبادرة 100 مليون نجمة مضيئة، وهي واحدة من أبرز برامج الجناح الخاص بجامعة الإمارات في إكسبو 2020. ويهدف المعسكر الذي بدأ مطلع أغسطس الجاري ويستمر خمسة أسابيع إلى تمكين شباب العالم العربي وأفريقيا وجنوب آسيا من ريادة مستقبل العمل كطلاب مستمرين لطلب العلم.

أهداف

وأعرب الدكتور غالب علي الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، بهذه المناسبة، عن امتنانه لشركائهم «رابطة الجامعات الآسيوية»، و«مختبر مستقبل العمل» لمساهمتهم الكبيرة في دعم أهداف الجامعة من حيث تجهيز معهد المستقبل لجعل طلاب الجامعة مستمرين لطلب العلم ليصبحوا ملائمين للتوظيف على الدوام، وذلك من خلال الجلسات التدريبية والفعاليات الفريدة المقدمة في معسكر تسريع مستقبل التعلم التدريبي. وتلقى المعسكر التدريبي ما يفوق الـ 200 طلب من مختلف الجامعات، و60 من هذه الطلبات كانت من 10 جامعات أعضاء في رابطة الجامعات الآسيوية من مختلف أنحاء العالم العربي وجنوب آسيا وأفريقيا.

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