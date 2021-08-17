جامعة خليفة تنظم برنامجاً إرشادياً للفصل الأكاديمي الأول 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تنظيم برنامج إرشادي يستمر لـ 4 أيام موجّه لطلبة البكالوريوس في الأحياء الخلوية والجزيئية وعلوم الأرض والكواكب وماجستير هندسة الفضاء والطيران والدكتوراه في الكيمياء وعلوم الأرض والرياضيات والفيزياء والدراسات العليا والمنضمين حديثًا للفصل الأكاديمي الأول 2021 - 2022، حيث يساهم البرنامج في تأقلم الطلبة الجدد مع عمليات التعليم في الجامعة.

ويتم تنظيم البرنامج الإرشادي للفصل الأكاديمي الأول 2021 لطلبة البكالوريوس يومي 16 و17 أغسطس، ولطلبة الدراسات العليا يومي 18 و19 أغسطس، حيث يساهم أعضاء من الإدارة العليا للجامعة وعمداء الكليات الـ 3 وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في إثراء عملية التفاعل مع الطلبة الجدد وتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة بالبرامج الأكاديمية المتنوعة والمراكز البحثية المتطورة والمختبرات وجميع مرافق الحرم الجامعي، مما يسهل على الطلبة القدرة على التكيف في بيئة الجامعة.

ويتميز البرنامج الإرشادي لطلبة البكالوريوس بتسليط الضوء على البرامج الأكاديمية المتنوعة وموجز حول الخدمات الوظيفية والطلابية، إضافة للتركيز على بروتوكولات الصحة والسلامة داخل حرم الجامعة وجلسة نقاشية مباشرة لطرح الأسئلة والإجابة عنها لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الجدد لمشاركة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في توضيح بعض التفاصيل.

وأما برنامج الإرشاد الخاص بطلبة الدراسات العليا للفصل الأكاديمي الأول 2021 فيقدم نبذة عن الفرص البحثية والتطويرية والملكية الفكرية والابتكار ومجموعة من المعلومات حول المختبرات البحثية المتنوعة وموجز حول بروتوكولات البيئة والصحة والسلامة والأمن في الحرم الجامعي. إضافة لذلك، يتضمن البرنامج جلسة تفاعلية مباشرة تُساهم في توسيع أفق الطلبة في الأمور المتعلقة ببعض العمليات والتفاعل مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

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