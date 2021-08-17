جامعة الإمارات تستقبل الطلبة المستجدين للعام الجديد

المصدر: العين - البيان

وجّه معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، كلمة بمناسبة استقبال الطلبة الجدد، وبدء دوام أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وفق الإجراءات والاحتياطات الخاصة لبدء العام الأكاديمي الجديد.

وقال: إنه على الرغم من أننا ما زلنا نواجه الظروف الاستثنائية لوباء «كوفيد 19»، والتي تحد من إمكانات تفاعلنا المجتمعي في الحرم الجامعي، غير أننا، وبفضل العمل الجاد، نجحنا في حماية أنفسنا والآخرين، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن سلامة حرمنا الجامعي على المدى البعيد. وهذا يعني أنه يمكننا الآن العودة للاجتماع مع بعضنا البعض، والحضور إلى الحرم الجامعي، والتمكن من الاستمتاع بكافة المزايا الأخرى.

أدوات

وأضاف أن الجزء الأكثر والأهم عند بدء عام أكاديمي جديد، يكمن في مقابلة الناس وجهاً لوجه، ومع ذلك، تتطلب نفس الإجراءات، أن تكون اتصالاتنا افتراضية لمجموعات محددة، وفترات زمنية معينة، وفي أنشطة معينة، ونحن محظوظون، لأننا نملك الأدوات والخدمات التكنولوجية التي تساعدنا في التغلب على تحديات التباعد الاجتماعي.

وأعرب نسيبة، عن سعادته بالترحيب بالطلاب الجدد، بقوله: نود تأكيد أهمية انضمامكم إلى جامعة الإمارات، التي تعد أول جامعة تأسست في الدولة، لقد جاء تأسيس الجامعة، بهدف تطوير أفضل الكفاءات، وتعزيز المعرفة والممارسات العلمية والعملية، والحفاظ على تاريخنا، والبناء على هذا الأساس، لتأمين مستقبل مزدهر.

ومضى قائلاً: إن جامعة الإمارات، هي مختبر الفكر والاختراع، والمكان الذي يتم فيه تطوير قادة المستقبل.

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